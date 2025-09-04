Roborock lance ses premiers robots tondeuses RockMow et un nouvel aspirateur Qrevo Curv 2 Pro

Déjà incontournable sur le marché des robots aspirateurs, Roborock élargit son catalogue avec une nouvelle catégorie : les tondeuses robotisées.

Présentées à l’IFA 2025, les RockMow Z1, S1 et Neo Q1 visent à automatiser l’entretien des pelouses, du petit jardin au grand terrain. La marque a également dévoilé une mise à jour de son aspirateur haut de gamme avec le Qrevo Curv 2 Pro, encore plus puissant et plus fin.

RockMow Z1 : la tondeuse tout-terrain

Modèle phare de la gamme, la RockMow Z1 est équipée d’un système 4 roues motrices indépendantes, chacune dotée de son propre moteur. Ses roues avant disposent aussi d’une motorisation dédiée au braquage, ce qui améliore la stabilité et les virages même sur des pentes allant jusqu’à 80 % (38,6°).

Grâce à sa suspension et à sa lame capable de couper à seulement 3 cm des murs, le Z1 promet une tonte homogène et précise. Côté navigation, il combine la technologie RTK (Real-Time Kinematics) et le vSLAM pour cartographier le terrain avec précision.

Roborock annonce une capacité de tonte allant jusqu’à 5 000 m² en 24 heures, et même la possibilité de dessiner des motifs ou du texte dans la pelouse via l’application mobile.

RockMow S1 et RockNeo Q1 : des alternatives plus abordables

La RockMow S1 reprend les bases du Z1 avec un gabarit plus simple. Elle peut grimper des pentes jusqu’à 45 %, se faufiler dans des passages de 70 cm et couvrir 1 000 m² en 24 heures. Elle reste dotée de la cartographie intelligente et de la coupe à ras des bordures.

De son côté, la RockNeo Q1 vise l’entretien quotidien des petites surfaces. Elle dispose d’une cartographie intelligente, de la coupe à 3 cm des bords et d’un mode « respectueux de la faune » qui évite de tondre la nuit pour ne pas déranger les animaux nocturnes.

À l’heure où j’écris ces lignes, nous ne connaissons pas encore le prix de chacun de ces modèles.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro : un aspirateur encore plus puissant

En parallèle, Roborock a présenté le Qrevo Curv 2 Pro, évolution de son aspirateur phare. Avec une puissance d’aspiration de 25 000 Pa, il dépasse largement les 18 500 Pa du modèle 2024.

Son nouveau système de double serpillière rotative se détache automatiquement en passant sur les tapis, évitant de les mouiller. Plus compact, il ne mesure que 7,98 cm d’épaisseur, grâce à une tour LiDAR rétractable, et peut se glisser sous les meubles bas.

La station d’accueil a elle aussi évolué avec un lavage des serpillières à 100 °C, pour un nettoyage plus hygiénique. L’appareil reste compatible avec la reconnaissance d’obstacles via caméra RGB et IA, et embarque une brosse anti-enchevêtrement.

Disponible pour l’instant uniquement en Europe, le Qrevo Curv 2 Pro est commercialisé à 1 299 €.

Roborock diversifie son écosystème

Avec la gamme RockMow, Roborock s’attaque au marché des tondeuses autonomes avec des modèles capables de rivaliser avec les Segway Navimow ou Husqvarna Automower. Et avec le Qrevo Curv 2 Pro, la marque confirme son avance dans le secteur des aspirateurs-robots premium.

Ces innovations témoignent d’une volonté claire : couvrir aussi bien l’intérieur que l’extérieur de la maison connectée.