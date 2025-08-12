Accueil » Gemini Live : l’assistant vocal de Google qui gère vos rendez-vous et listes en un instant

Gemini Live : l’assistant vocal de Google qui gère vos rendez-vous et listes en un instant

Gemini Live : l’assistant vocal de Google qui gère vos rendez-vous et listes en un instant

Google continue de déployer ses fonctionnalités d’IA dans ses applications, et la dernière en date pourrait bien changer votre manière d’interagir avec votre smartphone. Gemini Live, intégré à l’application Gemini sur Android et iOS, vous permet de converser naturellement avec l’IA… et d’exécuter des actions directement dans vos applications préférées, sans jamais quitter la discussion.

Gemini Live se présente comme un mode conversationnel en temps réel. Vous engagez un dialogue vocal avec l’IA, qui comprend le contexte et rebondit sur vos propos, un peu comme si vous parliez à un proche.

Gemini Live : Des actions directes dans vos applications Google

La vraie force de Gemini Live, c’est sa capacité d’intégration avec plusieurs services Google. Une fois le mode activé (icône en forme d’onde avec l’étoile Gemini, à droite de la barre « Demander à Gemini »), vous pouvez par exemple dire : « Ajoute dans Google Agenda un rendez-vous le 10 août à 14 h avec John Doe ». En quelques secondes, l’événement est créé dans votre agenda.

Même chose avec Google Keep, où vous pouvez demander : « Ajoute de la nourriture pour chat à ma liste de courses ». Gemini met immédiatement à jour la liste existante, sans que vous ayez à ouvrir Keep.

Compatibilité et limites

En plus de Google Calendar et Keep, Gemini Live fonctionne aussi avec Google Tasks. Vous pouvez ainsi créer des rappels à la voix, comme « Rappelle-moi de sortir les poubelles ». Petit détail amusant : même si Gemini affirme parfois ne pas pouvoir effectuer la tâche, celle-ci se retrouve bel et bien dans l’application, prête à être cochée une fois accomplie.

Pour l’instant, toutes ces fonctionnalités sont disponibles aussi bien sur Android que sur iOS, à condition d’avoir installé les applications concernées.

Un gain de temps pour les tâches quotidiennes

L’intérêt de Gemini Live, c’est de centraliser les commandes dans une seule interface. Plus besoin de taper vos rendez-vous ou de naviguer entre différentes applis : vous parlez, et c’est fait. Cela pourrait séduire aussi bien les utilisateurs pressés que ceux qui veulent exploiter leur smartphone de manière plus naturelle.

Avec Gemini Live, Google franchit un pas supplémentaire vers l’assistant personnel intelligent capable de vous comprendre et d’agir immédiatement. Reste à voir si, à l’usage, cette fluidité séduira le grand public… ou si certains resteront fidèles à la bonne vieille saisie manuelle.