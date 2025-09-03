Garmin Fenix 8 Pro : MicroLED, LTE et communication satellite pour la montre outdoor ultime

Garmin frappe un grand coup en dévoilant la Fenix 8 Pro, une déclinaison ultra-premium de sa montre connectée phare. Disponible en deux formats (47 mm et 51 mm), elle se distingue par des fonctionnalités inédites : communication satellite via InReach, connectivité LTE, et surtout un écran MicroLED que Garmin présente comme « le plus lumineux jamais vu sur une montre connectée ».

« La série fēnix 8 Pro révolutionne les montres connectées. Cette nouvelle série regorge d’innovations. Elle met à votre poignet la technologie inReach, qui change la vie des sportifs et des aventuriers en leur permettant de rester en contact avec leurs proches sans s’encombrer de leur téléphone. Elle introduit également la toute première montre connectée avec écran MicroLED ultra-lumineux, pour pouvoir consulter ses cartes, ses statistiques, ses données de santé et de bien-être, et bien plus encore, avec une clarté exceptionnelle », a déclaré Susan Lyman, vice-présidente du marketing et des ventes chez Garmin.

Garmin Fenix 8 Pro : Un écran MicroLED révolutionnaire

C’est la version 51 mm de la Fenix 8 Pro qui bénéficie de la nouvelle technologie MicroLED. Avec plus de 400 000 LED intégrées, Garmin promet des couleurs éclatantes, une densité de pixels accrue et une lisibilité parfaite, même en plein soleil. Le modèle 47 mm, lui, conserve un écran AMOLED mais profite tout de même des nouvelles options de connectivité.

Grande nouveauté, la Fenix 8 Pro intègre un système de communication satellite grâce au service Garmin InReach. Les utilisateurs peuvent ainsi envoyer des messages et check-ins de localisation via l’application Garmin Messenger.

La connectivité LTE permet également d’élargir les usages : appels vocaux via Garmin Messenger, envoi de messages vocaux (automatiquement transcrits), mais aussi le suivi LiveTrack, les mises à jour météo en direct et l’accès aux services d’urgence Garmin Response.

Ces options placent la montre dans une nouvelle catégorie : un outil de sécurité et d’aventure connectée, directement au poignet.

Le reste des performances reste fidèle à la Fenix 8

En dehors de ces innovations, la Fenix 8 Pro conserve les atouts de la Fenix 8 classique : suivi sportif multi-activités, cartographie avancée, capteurs de santé complets (FC, SpO₂, VO₂ Max, etc.), autonomie longue durée et robustesse militaire.

Garmin mise donc sur une stratégie d’évolution ciblée, ajoutant de nouvelles briques technologiques plutôt que de revoir l’ensemble du matériel.

Prix et disponibilité

Les modèles Fenix 8 Pro LTE débutent à 1 199,99 euros. Le modèle 51 mm avec écran MicroLED grimpe à 1 999,99 euros.

Avec la Fenix 8 Pro, Garmin ne se contente pas de proposer une montre outdoor plus robuste et plus connectée : elle s’offre le luxe de précéder Apple sur la technologie MicroLED. Alors que la Apple Watch Ultra 3 doit être dévoilée prochainement, cette annonce positionne Garmin comme un pionnier en matière de lisibilité et de connectivité avancée.

Reste à voir si les utilisateurs seront prêts à investir dans un modèle dépassant les 2 000 euros, un prix qui en fait autant un outil professionnel qu’un symbole de prestige.