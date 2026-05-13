Garmin renouvelle son entrée de gamme running avec les Forerunner 70 et Forerunner 170, deux montres GPS pensées pour accompagner les coureurs débutants comme les profils plus réguliers. Les deux modèles misent sur un écran AMOLED 1,2 pouce, une interface tactile, cinq boutons physiques et plus de 80 profils sportifs.

Une Forerunner 70 pour structurer ses entraînements

La Forerunner 70 vise les coureurs qui veulent progresser sans se noyer dans la complexité. Elle intègre le GPS, le suivi de fréquence cardiaque au poignet, Garmin Coach, les suggestions quotidiennes d’entraînement, le suivi du sommeil, le HRV Status, Pulse Ox et les métriques de récupération. Garmin annonce jusqu’à 13 jours d’autonomie en mode montre connectée.

Le vrai intérêt est stratégique : Garmin fait descendre des fonctions issues de modèles plus avancés vers une montre plus accessible. La Forerunner 70 devient ainsi une porte d’entrée sérieuse vers l’écosystème performance de la marque.

Une Forerunner 170 plus autonome au quotidien

La Forerunner 170 reprend la même base, mais ajoute des fonctions de confort : Garmin Pay, altimètre barométrique selon les premiers essais, et musique hors ligne sur la version Forerunner 170 Music. Elle vise ceux qui veulent courir sans téléphone, payer après l’entraînement ou écouter leurs playlists via des écouteurs Bluetooth.

Son autonomie descend à 10 jours en mode smartwatch, un compromis logique pour un modèle plus connecté. Les prix annoncés sont de 249,99 € pour la Forerunner 70, 299,99 € pour la Forerunner 170 et 349,99 € pour la 170 Music, avec une disponibilité à partir du 15 mai 2026.

Garmin verrouille le segment des coureurs débutants exigeants

Avec ces deux modèles, Garmin ne cherche pas à impressionner par le luxe, mais par la cohérence. AMOLED, GPS, métriques d’entraînement, santé 24/7, coaching adaptatif : l’essentiel du running moderne est là.

La Forerunner 70 sera le choix rationnel. La Forerunner 170, surtout en version Music, deviendra la plus séduisante pour ceux qui veulent une montre plus indépendante. Garmin confirme ainsi sa force : transformer la donnée sportive en compagnon d’entraînement lisible, durable et utile.