Garmin Fenix 8 : La smartwatch GPS ultime débarque avec une autonomie record

Si vous hésitez entre acheter l’Apple Watch Ultra 2 de l’année dernière à un prix réduit ou attendre la potentielle Apple Watch Ultra 3 ou encore la nouvelle Galaxy Watch Ultra, vous devriez peut-être aussi considérer la toute nouvelle Garmin Fenix 8.

Présentée comme la « smartwatch GPS ultime », la Fenix 8 est disponible en trois tailles différentes (dont deux proposent une option de recharge solaire), et se distingue par son design robuste, ses outils de suivi de la santé et de l’activité, ainsi que par une autonomie de batterie qui semble imbattable aujourd’hui comme demain.

Quelle variante de la Fenix 8 est faite pour vous ?

Si vous connaissez déjà la gamme Fenix 7, qui comprend des modèles Pro, S, S Pro, X et X Pro, vous remarquerez immédiatement que chaque membre de la nouvelle famille Garmin Fenix 8 est simplement appelé Fenix 8.

Cette simplicité dans les appellations cache néanmoins une richesse de choix : vous avez les versions Fenix 8 de 43, 47 et 51 mm, aux prix respectifs de 1 099,99 euros, 1 099,99 euros et 1 299,99 euros. De plus, les modèles de 47 et 51 mm avec recharge solaire sont proposés au même prix que leurs homologues sans cette fonctionnalité, à savoir 1 099,99 euros et 1 199,99 euros.

La raison pour laquelle la fonctionnalité solaire n’ajoute pas de surcoût est simple : les trois variantes sans recharge solaire sont équipées d’écrans AMOLED tactiles nets et lumineux. Même avec cet écran AMOLED, la Fenix 8 affiche une autonomie impressionnante allant jusqu’à 29 jours entre deux recharges pour le modèle de 51 mm, et jusqu’à 10 et 16 jours pour les versions de 43 et 47 mm respectivement. Quant à la Fenix 8 Solar, elle repousse encore ces limites, avec une autonomie atteignant 28 jours pour le modèle de 47 mm et 48 jours pour celui de 51 mm.

Conception robuste et fonctionnalités avancées

La série Fenix 8 brille aussi par sa qualité de fabrication. Outre une lunette en titane, elle est dotée d’une lentille en saphir résistant aux rayures, de boutons « étanches », d’une protection des capteurs en métal, et de toutes les certifications nécessaires pour garantir une résistance thermique, aux chocs et à l’eau de premier ordre.

Cette montre est conçue pour survivre à des conditions extrêmes tout en vous accompagnant dans toutes vos activités sportives, qu’il s’agisse de course à pied, de natation, de ski, de snowboard ou même de plongée récréative, une fonctionnalité qui améliore encore la déjà très complète Fenix 7.

La Fenix 8 intègre également une technologie de surveillance ECG, ainsi qu’un haut-parleur, un microphone, et une lampe de poche LED pour plus de polyvalence. Son nouvel écran AMOLED, avec une résolution allant jusqu’à 454 x 454 pixels, offre un mode always-on en option (au détriment de la batterie, évidemment).

Qu’en est-il de la Garmin Fenix E ?

En parallèle, Garmin propose également la Fenix E, un modèle plus abordable, mais tout de même affiché au même prix de 799,99 euros. Bien que plus modeste que la Fenix 8, la Fenix E conserve un boîtier de 47 mm, un écran AMOLED de qualité, et une résistance militaire aux chocs, aux températures extrêmes et à l’immersion. En termes d’autonomie, elle ne déçoit pas non plus, avec une durée de vie allant jusqu’à 16 jours.

Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre une Fenix 8, la Fenix E constitue une alternative intéressante, offrant une grande partie de l’expérience haut de gamme à un prix plus accessible. Avec une autonomie bien supérieure à ce que peuvent offrir des concurrents comme Apple ou Samsung, elle représente un choix solide pour les amateurs de montres connectées robustes.

Garmin Enduro 3

La gamme Enduro de Garmin n’est pas en reste, avec une nouvelle génération de montres dotées d’une autonomie encore meilleure que celle de son prédécesseur. La Enduro 3, de 51 mm, offre jusqu’à 320 heures de suivi GPS ou jusqu’à 90 jours en mode montre connectée, soit plus du double des capacités de la Enduro 2, grâce à une lentille de charge solaire plus grande et plus efficace.

Conçu pour les sentiers, cet appareil robuste est toujours doté d’une lunette en titane et d’une protection en cristal de saphir, d’une lampe de poche LED intégrée et de la technologie SatIQ. Les acheteurs trouveront également des fonctionnalités de navigation avancées, notamment le routage aller-retour mentionné ci-dessus, ainsi que les guides cartographiques NextFork et les meilleurs outils d’entraînement de Garmin.

Pour les athlètes de très haute performance, cet appareil amélioré est un achat fantastique. La Enduro 3 est disponible dès maintenant au prix de 899,99 euros.