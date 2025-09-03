Accueil » Gemini débarque sur Google Home dès le 1er octobre : adieu Google Assistant ?

Google a officialisé la date : Gemini sera disponible sur les appareils Google Home à partir du 1er octobre 2025. L’annonce a été faite via un post sur X, invitant les utilisateurs à s’inscrire pour être notifiés dès le lancement. Cette intégration marque une étape majeure, puisque Gemini remplacera (au moins partiellement) Google Assistant dans vos enceintes et écrans connectés.

Après l’avoir présenté lors de Google I/O et teasé pendant le lancement du Pixel 10, l’entreprise a enfin officialisé la date : Gemini for Home sera disponible dès le 1er octobre 2025.

Une intégration annoncée depuis Google I/O

L’arrivée de Gemini sur Google Home avait été dévoilée lors de la conférence Google I/O en mai 2025. L’objectif : offrir une expérience plus fluide et intelligente que Google Assistant.

Avec Gemini, vous pourrez :

Poser des questions en langage naturel (ex. : « Qu’a détecté ma caméra hier soir ? »)

Recevoir des suggestions d’automatisations pour vos appareils connectés

Laisser Gemini configurer ces automatisations par simple commande vocale

Divertissement, sécurité et routines : ce que Gemini peut faire

Gemini pour Home sera pensé pour couvrir tous les besoins du quotidien :

Sécurité connectée : interroger vos caméras et capteurs Nest, gérer vos alertes intelligentes.

: interroger vos caméras et capteurs Nest, gérer vos alertes intelligentes. Divertissement : trouver un morceau ou un film sur n’importe quelle plateforme de streaming, qu’il s’agisse d’un classique ou d’une nouveauté.

: trouver un morceau ou un film sur n’importe quelle plateforme de streaming, qu’il s’agisse d’un classique ou d’une nouveauté. Vie quotidienne : planifier des trajets, créer des routines (ex. allumer les lumières à votre réveil), ou encore vous donner des conseils pratiques (comme éloigner les animaux de votre jardin).

: planifier des trajets, créer des routines (ex. allumer les lumières à votre réveil), ou encore vous donner des conseils pratiques (comme éloigner les animaux de votre jardin). Problèmes variés : brainstorming, organisation personnelle, aide aux devoirs et plus encore.

Gemini vs Google Assistant : quelles différences ?

Contrairement à Google Assistant, Gemini promet une compréhension plus fine des requêtes complexes. Exemple : « Éteins toutes les lumières sauf dans le salon ». Une commande que Google Assistant gère mal aujourd’hui, mais que Gemini devrait exécuter sans problème.

De plus, vos appareils Google Home vont recevoir Gemini Live, permettant des conversations naturelles et interactives, proches d’un dialogue humain.

Ce qu’on ignore encore c’est si Gemini remplacera totalement Assistant, ou si vous aurez le choix entre les deux, et quelles fonctionnalités seront gratuites et lesquelles feront partie d’une offre payante.

Une version gratuite et une version premium ?

En août, Google a confirmé que Gemini pour Home sera proposé en deux versions : gratuite et payante. Cependant, la répartition des fonctionnalités n’a pas encore été précisée. La sortie du 1er octobre correspond à une phase d’early access, ce qui signifie que certaines fonctions pourraient arriver plus tard.

Depuis plusieurs années, de nombreux utilisateurs de Google Home se plaignent de bugs récurrents avec Google Assistant : lenteurs, incompréhension, commandes ignorées… Google promet que Gemini corrigera ces problèmes et transformera enfin Google Home en une vraie maison intelligente. Reste à voir si la promesse sera tenue.

Si vous avez été frustré par Google Assistant, il est temps de donner une nouvelle chance à vos appareils Google Home.