Accueil » iPhone 17 Pro : Apple s’inspire du design du Pixel 10 avec un module photo horizontal

Apple prépare le lancement de l’iPhone 17 Pro, attendu le 9 septembre, et les premières fuites indiquent un changement de design majeur. Pour la première fois depuis 2017, la marque à la pomme modifierait en profondeur l’apparence de son modèle Pro… en s’inspirant ouvertement de son rival : le Google Pixel 10.

Selon plusieurs rendus publiés en ligne, l’iPhone 17 Pro adopterait un module photo horizontal en forme de barre, directement inspiré du design des Pixel récents.

Ce choix représenterait une rupture avec le design vertical ou carré des iPhone actuels. L’objectif serait clair : redonner de l’attrait visuel à une gamme qui n’a pas connu de véritable refonte esthétique depuis l’iPhone X.

Une décision surprenante, car Apple a longtemps évité de suivre les tendances matérielles des concurrents, préférant se distinguer par la sobriété de son design.

Quand Apple inverse les rôles face à Google

Depuis plusieurs années, Google tente de rivaliser avec Apple en misant sur trois points clés :

une maîtrise conjointe du hardware et du software,

ses propres processeurs maison (Tensor),

et un accent fort sur les fonctionnalités IA.

Résultat : les Pixel ont gagné en popularité, notamment auprès d’anciens utilisateurs d’iPhone. Même si leur part de marché reste limitée, leur design distinctif est devenu un argument fort de séduction.

En adoptant un look « à la Pixel », Apple ferait donc un « reverse UNO », reprenant à son compte l’une des forces de Google pour éviter que des utilisateurs tentés par l’original ne quittent l’écosystème iOS.

L’IA n’est plus un argument de vente suffisant

Apple a commis un faux pas avec l’iPhone 16, dont la communication a largement reposé sur des fonctionnalités IA inachevées. Certaines n’ont d’ailleurs toujours pas été déployées.

De son côté, Google a peut-être trop misé sur l’IA pour différencier ses Pixel, au détriment du hardware. Aujourd’hui, alors que certains analystes évoquent déjà un possible « éclatement de la bulle IA », Apple aurait une carte à jouer en mettant davantage l’accent sur des innovations matérielles tangibles (design, autonomie, refroidissement, écran), et une expérience logicielle revisitée, sans abandonner totalement ses projets IA.

iPhone 17 Pro : Un pari risqué, mais stratégique pour Apple

Si l’iPhone 17 Pro adopte réellement un design proche du Pixel 10, cela marquera un tournant historique : Apple reconnaîtrait implicitement que son rival a trouvé une formule esthétique gagnante.

Ce choix pourrait être perçu comme un aveu de faiblesse… mais aussi comme une manœuvre habile pour séduire à la fois les fidèles de l’écosystème iOS et les curieux venus d’Android. En combinant un design plus audacieux, des améliorations matérielles et une interface repensée, Apple pourrait redonner un souffle nouveau à l’iPhone.