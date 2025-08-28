Accueil » vivo X300 : lancement prévu en octobre avec écran compact et capteurs Zeiss

vivo X300 : lancement prévu en octobre avec écran compact et capteurs Zeiss

vivo X300 : lancement prévu en octobre avec écran compact et capteurs Zeiss

La course aux flagships chinois de fin d’année s’intensifie. Alors que OPPO, OnePlus, iQOO, Realme, Redmi ou encore Nubia prévoient tous de lancer leurs nouveaux smartphones haut de gamme en octobre, vivo pourrait bien leur voler la vedette avec sa prochaine série vivo X300.

vivo X300 : Lancement en octobre après les fêtes nationales

Selon une fuite signée du leaker réputé Smart Pikachu, la série vivo X300 sera officiellement dévoilée en octobre 2025. Toutefois, en raison des longues vacances chinoises (Fête nationale du 1er au 8 octobre, suivie du Festival de la Mi-Automne le 6), le lancement devrait avoir lieu après le 8 octobre.

Contrairement à la gamme vivo X200 de l’année dernière, qui comptait trois modèles, la série vivo X300 se limiterait à deux variantes :

vivo X300

vivo X300 Pro

Le modèle standard est pressenti pour conserver un format compact avec écran de 6,3 pouces, proche de celui du vivo X200 Pro Mini. De quoi séduire les amateurs de smartphones haut de gamme à taille contenue.

Sous le capot, on retrouvera le nouveau processeur MediaTek Dimensity 9500, un SoC haut de gamme qui promet des performances accrues, notamment en photographie computationnelle et en efficacité énergétique.

Objectifs Zeiss optimisés et stratégie IoT en 2026

Autre nouveauté annoncée : l’intégration d’un revêtement Zeiss de nouvelle génération sur les capteurs photo, pour une meilleure gestion des reflets, une clarté accrue et des images plus nettes en basse lumière.

Ce n’est pas tout : vivo prévoirait également de lancer de nouveaux écouteurs en parallèle de ses vivo X300, tout en posant les bases d’un renforcement dans le secteur des objets connectés (IoT) et wearables dès 2026, avec une gamme de produits flagship réinventés.

En revanche, le vivo X300 Ultra ne devrait pas voir le jour avant le deuxième trimestre 2026, selon les fuites actuelles.

À noter : lancement imminent du vivo Y500

Avant les vivo X300, vivo prévoit de lancer le vivo Y500 en Chine dès le 1er septembre. Ce modèle, équipé du Dimensity 7300, proposera un écran AMOLED 120 Hz, une batterie massive de 8 200 mAh avec charge rapide à 90 W, ainsi qu’un double capteur photo 50 mégapixels. Un milieu de gamme musclé qui pourrait séduire les gros consommateurs de contenu.