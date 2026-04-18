OnePlus semble prêt à revenir sur le terrain des montres connectées avec un nouveau modèle dont l’existence n’est pas encore officialisée, mais qui commence déjà à laisser des traces très concrètes.

La supposée OnePlus Watch 4 vient d’apparaître dans la Google Play Console, avec une image, un numéro de modèle et plusieurs caractéristiques techniques clés, autant d’indices qui pointent vers une annonce désormais proche.

OnePlus Watch 4 : Une montre qui reprend les codes premium récents de OnePlus

La fiche repérée dans la Play Console mentionne le numéro de modèle OPWWE261 et montre une montre au cadran circulaire, avec une finition argentée et un bracelet vert au look sportif. L’écran afficherait une définition de 466 x 466 pixels, tandis que la plateforme matérielle serait confiée au Snapdragon W5 avec 2 Go de RAM. Sur le papier, cela place immédiatement cette montre dans une catégorie plus ambitieuse que l’entrée de gamme.

Visuellement, l’ensemble s’inscrit dans la continuité des récentes directives de conception de la marque. OnePlus a déjà mis en avant, sur sa OnePlus Watch 3, un positionnement plus premium autour d’un boîtier en acier inoxydable, d’une lunette en alliage de titane, d’un écran LTPO de 1,5 pouce et d’un verre saphir.

La nouvelle fuite ne confirme pas tous ces matériaux pour la OnePlus Watch 4, mais elle suggère clairement une même direction esthétique.

Une OnePlus Watch 4 qui pourrait être une OPPO Watch X3 rebadgée

C’est sans doute l’élément le plus intéressant de la fuite. Les spécifications vues dans la Play Console correspondent de très près à celles de la OPPO Watch X3, lancée plus tôt cette année avec un écran LTPO OLED de 1,5 pouce en 466 x 466, une puce Snapdragon W5, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage et une batterie de 646 mAh.

Ce scénario serait loin d’être surprenant. OnePlus et OPPO partagent déjà une partie de leur stratégie matérielle, et le wearable est précisément une catégorie où les synergies industrielles peuvent accélérer les lancements. En clair, OnePlus pourrait chercher moins à inventer une nouvelle montre qu’à adapter rapidement une base éprouvée à son propre univers de marque.

Ce que cela laisserait attendre côté santé, batterie et usage

Si l’hypothèse du rebadge se confirme, la OnePlus Watch 4 pourrait hériter d’une fiche technique assez complète : ECG, suivi cardiaque, température au poignet, eSIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, plus de 100 modes sportifs et une autonomie pensée pour tenir plusieurs jours selon le mode utilisé. La OPPO Watch X3 est aussi présentée avec une construction premium mêlant titane et verre saphir, ce qui renforcerait encore le positionnement haut de gamme de la future montre OnePlus.

Autrement dit, OnePlus ne viserait pas ici une simple montre d’appoint, mais un vrai produit premium Wear OS orienté santé, sport et connectivité avancée. Dans un marché où les montres Android peinent parfois à concilier design, autonomie et finesse logicielle, cette approche a du sens.

Un lancement mondial possible, mais encore flou selon les marchés

OnePlus n’a pour l’instant publié aucune annonce officielle sur l’existence de cette OnePlus Watch 4. Mais, la présence d’un appareil dans la Google Play Console précède souvent un lancement. Une sortie globale paraît probable.

Il faut aussi replacer cette fuite dans le contexte de la gamme. OnePlus commercialise déjà officiellement la OnePlus Watch 3 et la présente comme sa « dernière montre connectée phare », ce qui montre que la marque a bien relancé ses ambitions sur le segment des wearables premium. La OnePlus Watch 4 apparaîtrait donc moins comme un retour que comme une accélération.

OnePlus semble privilégier la consolidation rapide plutôt que la rupture

Ce que raconte surtout cette fuite, c’est une stratégie de continuité maîtrisée. OnePlus ne semble pas chercher un grand coup d’éclat sur le wearable, mais plutôt une façon de consolider rapidement sa présence avec une montre crédible, premium et techniquement mature. Si la OnePlus Watch 4 est bien dérivée de la OPPO Watch X3, cela permettrait à la marque de gagner du temps, de réduire les risques et d’arriver sur le marché avec une base déjà cohérente.

Dans le fond, c’est peut-être la meilleure décision possible. Le marché des montres connectées ne récompense plus forcément l’originalité pure ; il récompense l’équilibre.

Et si OnePlus parvient à livrer une montre élégante, endurante et bien intégrée à son écosystème, cette OnePlus Watch 4 pourrait compter bien davantage par sa solidité que par son effet de surprise.