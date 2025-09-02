Accueil » Sam Altman admet que l’IA est en pleine bulle : entre hype, milliards et réalités techniques

Dans un aveu rare et saisissant, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a confirmé que le secteur de l’intelligence artificielle est bel et bien dans une bulle spéculative.

Lors d’un entretien avec The Verge, Altman a décrit les investisseurs comme « surexcités » par le potentiel de l’IA, tout en reconnaissant que cette effervescence rappelle les excès de la bulle Internet des années 1990

Des investissements massifs sur fond d’attentes irréalistes

Selon Altman, l’engouement actuel autour de l’IA est fondé sur une technologie prometteuse… mais des attentes démesurées. Il cite notamment les coûts astronomiques liés aux infrastructures (data centers, puces, formation de modèles) comme un obstacle majeur. Pourtant, OpenAI prévoit des investissements à hauteur de plusieurs trillions de dollars pour soutenir la prochaine vague d’innovations.

« C’est une bulle, oui. Mais une bulle autour d’une technologie réelle », a déclaré Sam Altman.

Des plateformes comme X regorgent de comparaisons entre l’IA et les cycles d’investissement frénétiques passés, certains y voyant un écho de la bulle Internet, d’autres une accélération logique vers une nouvelle ère industrielle.

L’avenir selon Altman : assistants IA, percées scientifiques et robots

Malgré cette lucidité, Altman reste très optimiste. Il envisage :

des agents IA productifs dès 2025 ;

des avancées scientifiques majeures impulsées par l’IA en 2026 ;

et l’intégration dans le monde physique via la robotique dès 2027.

Ce calendrier ambitieux a été exposé lors d’auditions au Sénat américain, où Altman a dessiné les contours d’un futur où l’IA dépasse les capacités humaines en conversation, et transforme des secteurs entiers comme la santé, l’éducation ou le développement logiciel.

Une bulle, oui… mais une correction ou un krach ?

Altman ne nie pas les excès actuels, notamment les valorisations stratosphériques de startups IA, ou la place écrasante du secteur dans le financement VC (près de 50 % des nouveaux investissements). OpenAI elle-même serait valorisée à plus de 500 milliards de dollars selon certaines sources.

Les risques évoqués incluent une désillusion du marché si les promesses ne se concrétisent pas, une baisse des revenus SaaS traditionnels, à cause des IA agents et une confusion croissante autour de l’AGI, utilisée parfois comme simple outil marketing.

Un rappel à la réalité pour l’industrie tech

Pour de nombreux analystes, les propos d’Altman marquent une prise de conscience bienvenue. Oui, l’IA est la prochaine grande révolution, mais elle devra traverser sa propre phase de correction, comme l’ont fait Internet, le mobile ou le cloud.

La question cruciale désormais : l’écosystème IA saura-t-il évoluer avec rigueur et prudence, ou sombrera-t-il dans l’éclatement brutal d’une bulle trop gonflée ?

Qu’on y voie une stratégie de communication préventive, ou un rare moment d’honnêteté dans une industrie souvent opaque, l’intervention d’Altman souligne un fait indéniable : l’IA change le monde, mais pas aussi vite que le veut la finance.

OpenAI, en tant que leader, est au cœur de cette transformation… et peut-être, de son éventuelle crise.