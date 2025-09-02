Accueil » DeepSeek : la Chine impose une identification obligatoire des contenus générés par l’IA

La société d’intelligence artificielle DeepSeek vient d’annoncer de nouvelles règles en Chine : désormais, tout contenu généré par ses modèles devra être clairement identifié comme artificiel.

Cette mesure s’inscrit dans un cadre réglementaire plus large, voulu par Pékin, pour renforcer la transparence et limiter les abus liés aux usages de l’IA.

Des labels visibles et invisibles

Conformément aux directives officielles, DeepSeek met en place deux types de marqueurs sur les contenus générés :

Des labels visibles : texte indiquant « généré par IA », annonces audio ou encore graphiques intégrés aux vidéos et images.

: texte indiquant « généré par IA », annonces audio ou encore graphiques intégrés aux vidéos et images. Des labels techniques cachés : intégrés aux métadonnées, ils précisent la nature du contenu, l’entreprise à l’origine et un identifiant unique traçable.

Les utilisateurs n’auront pas le droit de modifier ou supprimer ces étiquettes. Toute tentative de falsification, de suppression ou d’utilisation d’outils visant à contourner ce système pourra entraîner des sanctions, y compris des poursuites judiciaires.

Un cadre réglementaire national

Ces obligations ne sont pas propres à DeepSeek. Elles découlent des nouvelles règles mises en place par les autorités chinoises, imposant aux fournisseurs de services d’IA de garantir la traçabilité et la transparence des contenus générés.

L’objectif est double :

éviter la désinformation et les manipulations liées aux deepfakes et contenus artificiels,

responsabiliser les entreprises d’IA, qui doivent assurer le respect strict de ces normes.

Un guide technique pour plus de transparence

En parallèle, DeepSeek a publié un document technique détaillé expliquant le fonctionnement de ses modèles dont un processus d’entraînement, des sources de données utilisées, et des étapes de génération des contenus.

L’entreprise affirme vouloir ainsi favoriser une meilleure compréhension de l’IA, inciter à un usage plus responsable et garantir aux utilisateurs une information claire sur l’origine des contenus qu’ils consomment.

DeepSeek V3.1 et innovations matérielles

Ces nouvelles règles interviennent alors que DeepSeek a récemment lancé DeepSeek V3.1, un modèle doté d’un contexte de 128K tokens et de 685 milliards de paramètres, capable de gérer à la fois le raisonnement et les tâches générales.

En revanche, la sortie du modèle R2 a été repoussée. Côté matériel, les performances explosent : selon plusieurs rapports, les GPU Nvidia GB300 offriraient une puissance 6 fois supérieure aux H100 sur les charges de travail DeepSeek R1, ouvrant la voie à une scalabilité massive pour l’IA en entreprise.

Transparence et puissance, le double cap de DeepSeek

En rendant l’étiquetage de l’IA obligatoire, DeepSeek se conforme aux directives chinoises tout en posant les bases d’une utilisation plus responsable de l’intelligence artificielle. Si certains y voient une contrainte, cette approche pourrait aussi renforcer la confiance des utilisateurs dans les contenus générés.

Combinée aux avancées techniques impressionnantes de ses nouveaux modèles, cette stratégie confirme l’ambition de DeepSeek : s’imposer comme un acteur majeur de l’IA mondiale, à la fois puissant et régulé.