Prévu pour le 23 avril en Chine, le Honor WIN n’a déjà presque plus grand-chose d’un mystère. En amont de sa présentation, Honor a détaillé l’essentiel de sa copie technique lors d’une conférence dédiée au PC, avec un discours centré sur un point clé : la dissipation thermique.

Honor revient au gaming PC avec une promesse simple : tenir la puissance dans la durée

Avec le WIN, Honor signe son retour plus affirmé sur le terrain du laptop gaming haut de gamme. La marque a confirmé un lancement le 23 avril 2026 en Chine, dans un positionnement qui vise clairement les machines de performance plutôt que le simple PC polyvalent musclé.

Plusieurs rapports évoquent d’ailleurs une configuration capable de dépasser les 250 W de puissance système, avec des variantes attendues autour des puces Intel Core/Ultra et des GPU Nvidia RTX 50 Series.

Le vrai argument produit, c’est le refroidissement

Honor met en avant ce qu’il appelle un « Dongfeng tail jet cooling engine », un système thermique inédit dans sa communication. La marque parle d’une architecture de flux d’air mixte, décrite comme la première du genre dans l’industrie, qui exploite l’épaisseur arrière du châssis pour intégrer quatre ventilateurs axiaux développés en interne, montés en parallèle et reliés par un conduit d’air dédié.

Selon les chiffres communiqués par Honor, le flux d’air interne dépasserait 6,3 CFM, tandis que le flux total du système franchirait 21 CFM.

Honor affirme aussi avoir réduit la taille des moteurs des ventilateurs à environ 10 mm, tout en portant leur vitesse au-delà de 20 000 tr/min. Face à une conception plus classique à trois ventilateurs, la marque revendique un gain de 57 % sur le flux d’air interne, 10 % sur le flux global, ainsi qu’une légère baisse de la température au niveau du clavier. Comme toujours avec ce type d’annonce en pré-lancement, il s’agit de chiffres internes, donc à vérifier une fois la machine testée indépendamment.

Une machine pensée pour encaisser de gros composants

Le système de refroidissement aurait été conçu pour supporter une enveloppe de 270 W, ce qui place immédiatement le Honor WIN dans une catégorie très ambitieuse. Honor a notamment cité la GeForce RTX 5070 Ti parmi les composants que la machine pourrait accompagner, avec la promesse d’un meilleur maintien des performances sous forte charge.

La marque évoque aussi un gain d’environ 20 W en capacité de dissipation à conditions comparables face à des approches plus traditionnelles.

À ce stade, l’intérêt de cette approche est clair : Honor ne vend pas seulement une fiche technique, mais une capacité à maintenir cette puissance sans étranglement thermique. Dans le gaming laptop en 2026, c’est souvent là que se joue la différence entre une machine impressionnante sur le papier et un produit réellement convaincant en session longue.

Le chargeur 360 W raconte aussi l’ambition du projet

En parallèle du PC, Honor a présenté un adaptateur secteur GaN de 360 W, pensé pour délivrer la pleine puissance tout en restant relativement compact pour cette catégorie. Plusieurs sources indiquent qu’il serait compatible avec d’autres marques via des connecteurs interchangeables, y compris certains modèles concurrents comme les Lenovo Legion.

Ce n’est pas un détail. Sur ce segment, l’écosystème compte presque autant que la machine elle-même. Honor a d’ailleurs déjà commencé à élargir la marque WIN avec des accessoires dédiés, dont un sac à dos, un casque gaming et une souris.

Au-delà du hardware, Honor veut installer son récit « AI PC 3.0 »

La marque a aussi profité de l’événement pour parler de son entrée dans ce qu’elle appelle l’ère AI PC 3.0, avec un nouvel assistant nommé YOYO Claw. Pour l’instant, les usages concrets restent encore flous dans les fuites et comptes rendus disponibles. Mais le message stratégique est limpide : Honor ne veut pas présenter le WIN comme un simple laptop gaming, mais comme une machine branchée sur sa future vision du PC intelligent.

Honor cherche moins à suivre le marché qu’à s’y faire une place visible

Le point le plus intéressant dans cette annonce, ce n’est pas seulement la présence d’un GPU puissant ou d’un gros chargeur. C’est le choix de faire du refroidissement l’axe central du storytelling. Là où beaucoup de marques empilent les mêmes composants, Honor tente de se distinguer par l’architecture interne, avec une promesse très concrète : plus d’air, plus de stabilité, plus de puissance soutenue.

C’est une stratégie habile. Sur le marché du gaming laptop, la bataille ne se joue plus seulement sur le nom du processeur ou de la carte graphique, mais sur la manière dont le châssis les exploite réellement. Si Honor tient ses promesses, le WIN pourrait devenir bien plus qu’un premier essai : une vraie déclaration d’intention sur le segment performance. Dans le cas contraire, il restera une machine intrigante, surtout portée par une communication technique particulièrement agressive.

Le rendez-vous du 23 avril 2026 dira si cette démonstration d’ingénierie débouche sur un produit capable de rivaliser avec les références établies du marché. ￼