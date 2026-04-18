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iPhone 18 Pro : Pourquoi le « Dark Cherry » va devenir la couleur incontournable de 2026 ?

iPhone 18 Pro : Pourquoi le « Dark Cherry » va devenir la couleur incontournable de 2026 ?

Après le succès inattendu du coloris « Orange cosmique » sur l’iPhone 17 Pro, Apple semble prêt à pousser encore plus loin son virage esthétique. Les premières fuites autour de l’iPhone 18 Pro évoquent une palette élargie, avec plusieurs teintes en test — dont une nouvelle couleur phare baptisée « Dark Cherry ».

iPhone 18 Pro : Une palette plus audacieuse, entre rupture et continuité

Selon les informations rapportées notamment par Macworld, Apple travaillerait actuellement sur au moins quatre coloris :

Dark Cherry (rouge profond) — pressenti comme le « hero color »

Light Blue — une teinte plus douce, inspirée des générations précédentes

Dark Gray — une option plus classique et premium

Silver — en test, mais potentiellement abandonné

Les codes Pantone internes évoqués (comme le 6076 pour le Dark Cherry ou le 2121 pour le Light Blue) montrent à quel point Apple continue de traiter la couleur comme un élément stratégique, presque industriel.

« Dark Cherry » : un nouveau symbole plus mature que spectaculaire

Contrairement au très visible Orange cosmique, le Dark Cherry adopterait une approche plus subtile. Moins éclatant, plus profond, presque bordeaux, il s’inscrirait dans une esthétique plus mature.

C’est un choix intéressant. Apple ne chercherait pas à répéter exactement l’effet « wow » du précédent modèle, mais plutôt à installer une signature visuelle durable, capable de séduire sans diviser.

Le retour du bleu : entre nostalgie et équilibre

Autre piste notable : un Light Blue, proche du « Brume » aperçu sur l’iPhone 17 ou du Sierra Blue de l’iPhone 13 Pro.

Ce type de couleur joue un rôle clé dans la stratégie Apple :

apporter de la fraîcheur sans rompre avec l’ADN premium

offrir une alternative plus douce aux tons sombres

séduire un public plus large sans tomber dans l’excentricité

Une tendance qui dépasse Apple

Le plus intéressant est peut-être ailleurs. Le succès du Orange cosmique a déclenché un effet domino dans l’industrie. Des modèles comme le OPPO Find X9 Ultra ou encore le Honor 600 ont rapidement exploré des palettes plus audacieuses, preuve que la couleur redevient un levier de différenciation majeur sur le haut de gamme.

Pendant longtemps, le segment premium s’est enfermé dans des déclinaisons de noir, gris et blanc. Aujourd’hui, la couleur redevient un outil d’identité produit, au même titre que le design ou la photo.

Apple transforme la couleur en stratégie de produit

Avec l’iPhone 18 Pro, Apple ne fait pas qu’ajouter de nouvelles finitions. La marque poursuit une évolution plus profonde :

faire de la couleur un élément central de la désirabilité

segmenter visuellement ses générations

créer un attachement émotionnel au produit

Ce n’est pas anodin. Dans un marché où les évolutions techniques deviennent plus incrémentales, le design — et notamment la couleur — devient un argument différenciant clé.

Une promesse simple : laisser le choix

Au fond, cette fuite raconte une chose essentielle : Apple semble chercher l’équilibre parfait entre audace et tradition. Des couleurs fortes pour exister. Des tons classiques pour rassurer. Et surtout, une diversité suffisante pour que chacun puisse projeter son propre usage dans l’objet.

Si ces informations se confirment, l’iPhone 18 Pro ne se distinguera peut-être pas uniquement par sa puissance ou ses capacités photo — mais par quelque chose de plus immédiat, plus visible, presque instinctif : la manière dont il s’intègre visuellement dans le quotidien de ses utilisateurs.