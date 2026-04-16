Google a publié le programme officiel de sa conférence I/O 2026, prévue les 19 et 20 mai depuis Mountain View. Et à la lecture de l’agenda, une ligne se détache nettement : cette année, l’entreprise veut installer l’« agentic coding » non plus comme une expérimentation, mais comme une nouvelle couche centrale du développement logiciel.

Google I/O 2026 : Deux keynotes pour poser le cap

Le coup d’envoi sera donné le 19 mai 2026 avec la Google Keynote à 19 heures, suivie de la Developer Keynote à 22 h 30, heure de Paris. Google présente la première comme une vitrine de sa vision produit globale, tandis que la seconde sera clairement orientée vers les outils et usages développeurs.

Le site officiel de Google I/O annonce déjà des mises à jour autour de l’IA, d’Android, de Chrome et du Cloud. Mais, plusieurs sessions publiées dans le programme montrent que Google veut surtout parler d’un changement de méthode : passer d’outils qui assistent ponctuellement les développeurs à des systèmes capables d’orchestrer une partie du travail de production.

« Agentic coding » : Google met un nom sur sa prochaine bataille

Le meilleur indice vient des sessions elles-mêmes. L’une des plus révélatrices, « Agent-first workflows from prompt to production », promet d’expliquer comment transformer le codage agentique en chaîne de production complète, de l’idéation au déploiement sécurisé sur Google Cloud.

Une autre, « Build next-gen AI experiences with Google AI Studio and Antigravity », détaille la transition entre prototypage rapide, export de code et délégation de tâches lourdes à Antigravity, présenté comme l’IDE « agent-first » de Google.

Le message est assez clair : Google ne veut plus seulement fournir des modèles ou des API. Le groupe cherche à construire une chaîne complète pour les développeurs, où l’IA intervient dans la planification, l’écriture de fonctionnalités multi-fichiers, les tests de bout en bout et la mise en production.

En d’autres termes, l’entreprise essaie de faire de l’agent un véritable collaborateur logiciel, pas juste un assistant de saisie.

Android, Chrome et le web devraient servir de terrain d’application

Même si le programme mis en avant pour l’instant reste encore partiel, Google confirme que l’événement couvrira aussi Android, Chrome, Google Play et le Cloud. Le détail important, c’est que ces plateformes ne semblent plus traitées comme des silos : elles deviennent les terrains où Google veut injecter ses nouveaux workflows IA.

C’est sans doute ce qui distingue ce Google I/O 2026. L’entreprise ne semble pas seulement préparer une salve d’annonces produit. Elle veut vendre une nouvelle façon de développer : plus rapide, plus automatisée, plus directement connectée à ses outils maison. Cela pourrait concerner autant le prototypage web que les apps Android, le cloud natif ou les usages multiplateformes.

Google veut reprendre la main sur le poste de travail du développeur

À travers ce programme, Google donne l’impression de vouloir déplacer la compétition. La bataille ne se joue plus seulement sur le meilleur modèle IA, mais sur l’environnement complet dans lequel ce modèle agit. En poussant AI Studio, Antigravity et des sessions centrées sur les workflows « agent-first », Google cherche à devenir non seulement le fournisseur d’IA, mais aussi le cadre opérationnel dans lequel le développeur conçoit, teste et livre son logiciel.

Google I/O 2026 s’annonce donc comme une conférence moins tournée vers l’effet waouh isolé que vers une refonte plus profonde de la production logicielle. Les 19 et 20 mai diront si cette vision tient la route dans les démos.

Mais une chose est déjà visible dans le calendrier officiel : pour Google, l’ère suivante du développement ne sera pas seulement assistée par l’IA. Elle sera structurée autour d’elle.