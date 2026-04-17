Google continue de remodeler la manière dont son moteur de recherche dialogue avec le web. L’entreprise déploie une nouvelle évolution d’AI Mode dans Chrome qui permet désormais d’ouvrir les liens sources côte à côte avec la conversation, au lieu de les envoyer automatiquement dans un nouvel onglet.

L’idée est simple, mais stratégiquement importante : consulter une page sans quitter l’échange avec l’IA, puis poser immédiatement des questions de suivi sur ce que l’on vient de lire.

Un changement discret, mais très révélateur

Jusqu’ici, cliquer sur une source dans AI Mode cassait en partie l’expérience : le lien s’ouvrait dans un nouvel onglet, et l’utilisateur devait jongler entre la page consultée et l’interface conversationnelle. Avec cette mise à jour, Google garde AI Mode visible pendant que le site s’affiche à côté.

Ce n’est pas seulement un gain de confort ; c’est une manière de retenir l’utilisateur dans un espace de recherche continu, plus proche d’un poste de pilotage que d’une simple page de résultats.

L’autre nouveauté marquante concerne le contexte. Sur la version de bureau de Chrome comme sur mobile, AI Mode peut désormais s’appuyer sur des onglets récents sélectionnés par l’utilisateur via le menu « plus » dans la barre de recherche ou dans AI Mode lui-même. Google précise qu’il est possible d’y ajouter plusieurs onglets, mais aussi des images et des fichiers, comme des PDF, afin d’enrichir la question posée à l’IA.

Cette évolution change la logique du produit. L’utilisateur ne soumet plus seulement une requête textuelle ; il injecte directement son environnement de navigation dans la conversation. Dans les exemples donnés par Google, cela peut servir à comparer plusieurs sites sur des sentiers de randonnée, ou à croiser notes de cours, slides et articles académiques pour obtenir une explication plus ciblée.

Une pièce de plus dans la stratégie AI de Chrome

Ces annonces s’inscrivent dans un mouvement plus large. Google a déjà intégré AI Mode à Chrome sur macOS et Windows via la nouvelle page d’onglet et l’omnibox, avec un déploiement ensuite étendu à Android et iOS. Les notes de version Chrome Enterprise montrent aussi que Google prépare depuis plusieurs versions un partage de contenu d’onglets avec AI Mode, signe que cette direction n’a rien d’improvisé.

Autrement dit, Google ne traite plus AI Mode comme une simple expérimentation accolée à Search. L’entreprise l’installe progressivement au cœur même du navigateur, là où commencent les usages, les recherches, les comparaisons et les hésitations quotidiennes. C’est une bascule importante : la recherche n’est plus seulement une destination, elle devient une couche persistante au-dessus de la navigation.

Une réponse indirecte aux critiques sur le trafic web

Le timing n’est pas neutre. Google a récemment rendu les liens vers les sources plus visibles dans AI Mode, alors que les critiques se multiplient sur l’impact des fonctions de recherche générative sur le trafic des éditeurs et des sites web. En gardant les sources accessibles dans une vue côte à côte, Google tente de montrer que l’IA n’efface pas complètement le web ouvert, même si elle l’encadre de plus en plus étroitement.

C’est là toute l’ambiguïté du mouvement. D’un côté, Google fluidifie l’accès aux contenus sources. De l’autre, il renforce un environnement où l’utilisateur a moins de raisons de quitter l’interface maison. L’ouverture est donc réelle, mais elle reste orchestrée.

Disponibilité : d’abord les États-Unis

Google indique que ces nouvelles fonctions sont disponibles dès maintenant pour les utilisateurs américains d’AI Mode, avec une expansion internationale annoncée pour « bientôt ». À ce stade, aucune date globale plus précise n’a été communiquée.

Au fond, cette mise à jour raconte une ambition très claire. Google ne veut plus seulement répondre à des questions ; il veut réduire le coût cognitif de la navigation elle-même. Moins d’allers-retours entre onglets, plus de contexte injecté dans la requête, plus de continuité entre lecture, comparaison et synthèse : AI Mode se rapproche d’un assistant de recherche permanent, installé au milieu du workflow.

La vraie question, désormais, n’est plus de savoir si l’IA va s’inviter dans le navigateur. C’est de savoir jusqu’où le navigateur va devenir, lui aussi, une interface conversationnelle.