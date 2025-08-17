Accueil » AirPods : la traduction en direct repérée dans iOS 26 bêta

Une découverte dans le code de la bêta 6 d’iOS 26 laisse penser que Apple prépare une nouveauté majeure pour ses AirPods : la traduction en direct (Live Translation). Une fonctionnalité qui pourrait transformer vos écouteurs en véritables interprètes de poche.

La rumeur circule depuis mars 2025 : Apple travaillerait sur une fonction permettant aux AirPods de traduire en temps réel des conversations en face à face.

Lors de la WWDC en juin, Apple avait bien annoncé Live Translation, mais uniquement pour les appels et Messages sur iPhone compatible Apple Intelligence. Jusqu’ici, rien n’indiquait que les AirPods bénéficieraient de cette technologie.

Cela pourrait changer. Des fouilles dans la dernière bêta d’iOS 26 ont révélé un nouveau geste caché : presser simultanément les deux tiges des AirPods activerait cette fonction. Ce geste est apparu dans un nouvel élément système, laissant penser qu’Apple prépare le terrain.

Quels AirPods seraient compatibles ?

Si la fonctionnalité arrive bien, elle ne devrait pas concerner tous les modèles. Les indices pointent vers :

Et côté appareils hôtes, il faudra probablement un iPhone, iPad ou Mac compatible Apple Intelligence. En clair :

iPhone 15 Pro ou plus récent

iPad avec puce M1 ou ultérieure

Mac Apple Silicon (M1 et plus)

Une réponse à Samsung et Google

Apple ne ferait ici que rattraper un retard sur ses rivaux :

Samsung propose déjà Live Translate avec One UI 6.1 et ses Galaxy Buds.

Google offre une Conversation Mode similaire avec ses Pixel Buds.

La différence ? L’intégration ultra-fluide dans l’écosystème Apple, qui pourrait séduire les voyageurs, les expatriés et les passionnés de langues.

Rappelons que les AirPods Pro 2 avaient déjà reçu récemment des fonctions santé auditive validées par la FDA, comme l’assistance auditive et les tests d’audition. Cette future mise à jour viendrait donc renforcer leur statut d’accessoire polyvalent.

Avec cette évolution, les AirPods deviendraient un outil de communication universel, permettant de converser sans barrière linguistique, que ce soit en voyage, lors de réunions internationales ou même dans un cadre amical.

Apple n’a pas encore confirmé la fonctionnalité, mais si elle est dévoilée, il ne serait pas surprenant qu’elle fasse ses débuts lors de la sortie publique d’iOS 26, attendue cet automne.