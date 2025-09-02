Accueil » Meta Connect 2025 : vers une vraie plateforme logicielle pour les lunettes connectées ?

Meta Connect 2025 : vers une vraie plateforme logicielle pour les lunettes connectées ?

Le rendez-vous Meta Connect 2025 approche à grands pas, et l’événement du 17 septembre pourrait marquer un tournant majeur pour les lunettes intelligentes développées en partenariat avec Ray-Ban et Oakley.

Si l’on attend logiquement des nouveautés matérielles, les dernières fuites suggèrent que le logiciel sera également au cœur des annonces, avec un bond significatif vers une plateforme beaucoup plus riche et interactive.

Un nouveau kit de développement pour les créateurs d’apps

D’après un rapport d’UploadVR, le programme officiel de Meta Connect 2025 inclut plusieurs sessions dédiées à un nouveau kit de développement (SDK).

Les présentations seront animées par trois membres de l’équipe Meta spécialisés dans la conception d’applications pour lunettes connectées, ayant déjà contribué au développement de l’ancienne plateforme AR et accompagné des partenaires externes dans la création de contenus AR et IA.

Autrement dit, Meta ne se contente plus d’intégrations limitées : les lunettes devraient bientôt supporter de vraies applications, installées et exécutées nativement, à la manière d’un smartphone.

Vers un vrai système d’exploitation pour lunettes

Jusqu’ici, les lunettes connectées Ray-Ban Meta reposaient surtout sur un assistant vocal, capable de contrôler Spotify, passer des appels ou capturer des vidéos. Avec la nouvelle architecture logicielle, on se dirigerait vers un OS léger dédié aux lunettes, permettant une interaction plus riche avec les apps.

Le fonctionnement exact reste flou, mais il pourrait s’appuyer sur un traitement embarqué dans les lunettes, un relais via le smartphone, et un support cloud pour certaines applications plus lourdes.

Ce modèle hybride ouvrirait la voie à une expérience bien plus complète que celle proposée aujourd’hui.

Un contrôleur au poignet et de nouvelles expériences

Selon CNBC, Meta travaillerait déjà avec des développeurs tiers pour créer des applications expérimentales. Ces nouvelles lunettes, équipées d’un affichage tête haute (HUD) et d’un bracelet-contrôleur, permettraient une interaction plus naturelle, proche d’une plateforme informatique à part entière.

On ne parle pas encore d’applications AR avancées, comme celles envisagées avec le projet Orion ou les lunettes de Snap, mais d’un écosystème logiciel assez robuste pour justifier un positionnement tarifaire ambitieux, autour de 800 dollars.

Meta Connect 2025 : un événement à ne pas manquer

Si toutes ces rumeurs se confirment, Meta pourrait transformer ses lunettes connectées d’un simple accessoire intelligent en une véritable plateforme capable de concurrencer l’usage quotidien d’un smartphone.

Un pas décisif, alors que le marché attend toujours un produit capable de démocratiser les lunettes intelligentes et de les rendre vraiment indispensables.

Meta veut franchir un cap

Avec ses nouvelles lunettes, Meta semble vouloir aller bien au-delà du gadget lifestyle. Applications natives, contrôleur au poignet, affichage intégré : tout converge vers un produit plus complet, plus cher, mais aussi potentiellement plus utile.

Le 17 septembre lors de son Meta Connect 2025, Meta pourrait bien dévoiler les bases d’un futur où les lunettes connectées deviennent un outil aussi central que le smartphone.