IFA 2025 : Lenovo et Motorola préparent des tablettes et smartphones abordables et innovants

À quelques semaines de l’IFA 2025, un leak massif signé Evan Blass vient de révéler la future gamme de produits Lenovo et Motorola. Au programme : deux nouvelles tablettes Lenovo — IdeaPad Tab Plus et Yoga Tab — ainsi que trois smartphones Motorola : le Motorola Edge 60 Neo, le Moto G06 et le Moto G06 Power.

Tous ces appareils pourraient être officialisés dès le 5 septembre à Berlin, en marge du salon de l’électronique grand public.

Deux nouvelles tablettes Lenovo avec stylet et clavier magnétique

Les rendus publiés par le leaker révèlent deux tablettes Lenovo dotées d’un design bicolore élégant. L’une semble équipée d’un simple capteur photo arrière, tandis que l’autre pourrait proposer une double caméra. Les deux modèles sont montrés avec un stylet ainsi qu’un clavier magnétique, ce qui suggère un usage hybride orienté productivité.

Le nom « IdeaPad Tab Plus » suggère une orientation vers le multimédia et l’éducation, tandis que la « Yoga Tab » pourrait proposer une expérience plus haut de gamme, comme le veut la tradition de cette gamme connue pour son support arrière intégré et son autonomie solide.

Motorola Edge 60 Neo : la version « accessible » du Edge 60

Déjà bien présente avec plusieurs modèles Motorola Edge 60, Motorola devrait compléter sa gamme avec le Edge 60 Neo. Ce modèle viserait une clientèle à la recherche d’un smartphone design et performant à prix réduit. Les images dévoilent un design coloré décliné en orange, cyan et gris, avec un écran à poinçon central pour la caméra frontale, et un module triple capteur à l’arrière.

Positionné juste en dessous du Edge 60 classique, ce modèle pourrait conserver un bon équilibre entre performances et autonomie, tout en misant sur un design affirmé pour séduire les jeunes utilisateurs.

Moto G06 et G06 Power : deux modèles abordables, mais bien équipés

Motorola devrait aussi lancer deux smartphones d’entrée de gamme : le Moto G06 et le Moto G06 Power. Les rendus montrent deux appareils quasiment identiques visuellement, avec un double capteur photo, un écran à encoche en goutte d’eau, et une finition mate sobre, mais moderne.

Le Moto G06 Power se distingue par une batterie plus imposante (comme son nom l’indique), et serait proposé en vert foncé et brun clair, tandis que le Moto G06 de base pourrait arriver en brun foncé, avec des variantes orange ou bleu également envisagées.

Un IFA 2025 sous le signe de la mobilité accessible

Avec cette nouvelle gamme, Lenovo et Motorola misent sur des formats variés, allant de la tablette hybride pour professionnels ou étudiants aux smartphones colorés et fonctionnels, le tout probablement à des prix compétitifs. Si ces appareils sont effectivement annoncés à l’IFA 2025, l’écosystème Android gagnera plusieurs options intéressantes pour les utilisateurs à la recherche de polyvalence sans se ruiner.