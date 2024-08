Test de Proton Pass : Le gestionnaire de mots de passe sécurisé et abordable à découvrir

Proton est bien connu pour ses services de messagerie électronique sécurisé et Proton VPN. L’entreprise s’est diversifiée dans le domaine du calendrier et du stockage sécurisés, qui ont désormais été rejoints par Proton Pass, un nouveau concurrent dans le monde de la gestion des mots de passe en ligne.

Si les gestionnaires de mots de passe intégrés aux navigateurs et systèmes d’exploitation peuvent suffire, l’utilisation d’une solution tierce offre plus de commodité, notamment grâce à la synchronisation des identifiants entre tous vos appareils.

La confidentialité étant une priorité lors du stockage de vos informations d’identification, j’ai testé Proton Pass, un nouveau gestionnaire de mots de passe disponible en version gratuite et payante.

Comme indiqué ci-dessus, Proton est également connu pour ses services de VPN et de messagerie sécurisée avec Proton VPN et Proton Mail.

Proton Pass : abonnements et tarifs

Proton propose une version gratuite de son gestionnaire de mots de passe offrant un nombre illimité de connexions et de notes sécurisées dans deux coffres-forts. Comme cette version gratuite de Proton se synchronise sur plusieurs appareils, cela pourrait bien être suffisant pour beaucoup d’utilisateurs. C’est aussi utile si vous recevez une invitation pour partager un coffre-fort Proton sans avoir à souscrire à un abonnement payant.

Pour ceux qui souhaitent partager des mots de passe et mieux organiser leurs identifiants, Proton Pass Plus est une solution plus complète. À 1,99 euro par mois pour un abonnement de 12 mois, ou 4,99 euros pour un abonnement mensuel, vous bénéficiez de 10 coffres-forts, du partage de liens et de coffres-forts, de l’authentification à deux facteurs (2FA) et de la surveillance du dark web.

À noter que Proton Pass Plus n’inclut pas de stockage cloud pour joindre des fichiers et images aux identifiants et notes, mais 1 Go de stockage chiffré est offert gratuitement avec Proton Drive.

Proton Unlimited regroupe Pass Plus avec d’autres services Proton, incluant un VPN premium, 500 Go de stockage cloud chiffré, un client de messagerie sécurisé avec 15 comptes email, et plus encore. Le prix du bundle est de 120 euros par an, soit une réduction de 60 euros par rapport à l’achat de ces services séparément.

Il n’existe pas de plan familial, il faudra donc souscrire plusieurs comptes Proton Pass Plus ou configurer certains membres avec des comptes gratuits en partageant des coffres-forts pour simplifier la gestion des identifiants au sein du foyer.

Proton Pass : premiers pas

Proton Pass propose des extensions de navigateur pour les utilisateurs de Brave, Chrome, Edge et Firefox, un coffre-fort Web et des applications pour Android, iOS, Linux et Windows. Les extensions de navigateur offrent les mêmes fonctionnalités que les applications de bureau, rendant leur installation superflue.

L’installation de Proton Pass est facile. Si vous possédez déjà un compte Proton, vous pouvez accéder à la page de votre compte pour ajouter un abonnement Proton Pass à votre compte. Si vous êtes nouveau dans l’écosystème Proton, créez un compte Proton avec votre adresse e-mail, créez un mot de passe fort et unique, téléchargez l’application et l’extension de navigateur appropriées et enregistrez vos informations d’identification.

Comme de nombreux autres gestionnaires de mots de passe, Proton Pass propose un didacticiel vidéo pour les nouveaux utilisateurs. Les instructions de configuration m’ont guidé pour créer un compte Proton gratuit et un mot de passe maître avant d’importer mes mots de passe. Une fois mes identifiants en place, j’ai continué sur mon Pixel.

Pour les appareils mobiles, Proton Pass propose une application dédiée. Après l’avoir installée, j’ai entré mon mot de passe maître pour déverrouiller le coffre-fort créé sur mon ordinateur. L’application Android m’a ensuite montré comment activer Proton Pass.

Vous pouvez importer vos mots de passe

Proton Pass peut importer des mots de passe et des navigateurs concurrents suivants : 1Password, Bitwarden, Brave, Chrome, Dashlane, Edge, Enpass, Firefox, KeePass, Keeper, LastPass, NordPass, Robofom et Safari. J’ai rencontré aucun problème pour importer une liste de mots de passe stockée dans le navigateur Chrome et dans Dashlane.

Proton Pass : fonctionnalités

Une fois connecté à votre coffre-fort, je vous conseille de configurer l’authentification multifacteur. Proton Pass vous permet de vous authentifier via une application d’authentification ou une clé de sécurité matérielle. D’autres gestionnaires de mots de passe vous permettent de désigner une forme d’authentification au sein de l’application.

Les fonctionnalités de sécurité incluses dans un abonnement Proton Pass Plus sont le verrouillage automatique de votre compte, l’accès aux fonctionnalités de Pass Monitor et la possibilité de vous inscrire au programme Proton Sentinel détaillé ci-dessous.

Proton Pass vous permet de générer, d’enregistrer et de saisir automatiquement des mots de passe, notamment sur le Web. Il le fait très bien, offrant l’attention habituelle de Proton aux détails en matière de sécurité. J’ai testé les fonctionnalités de base d’un gestionnaire de mots de passe, à savoir l’auto-complétion et la synchronisation multiplateforme. Que j’utilise Proton Pass pour lancer une application ou que je visite un site Web d’une autre manière, mes identifiants apparaissent automatiquement, facilitant ainsi la connexion.

Capture et lecture des données d’identification

Lors des tests, j’ai pu créer et stocker de nouveaux mots de passe pour des comptes. Proton Pass a rempli l’adresse électronique dans le champ approprié et a généré un mot de passe en un seul clic.

Le portail de connexion de Eventbrite demande une adresse électronique sur une page et le mot de passe sur une autre. De nombreux gestionnaires de mots de passe peuvent remplir automatiquement le mot de passe sur la deuxième page. Avec Proton Pass, le processus n’est pas aussi transparent, car les utilisateurs doivent appuyer sur la touche pour remplir le mot de passe sur la deuxième page.

Générateur de mots de passe

Je n’ai pas eu de problèmes pour générer de nouveaux mots de passe pendant le processus de création des identifiants. Avec Proton Pass, vous pouvez générer soit un mot de passe aléatoire d’une longueur maximale de 64 caractères, soit une phrase de passe mémorable. J’ai apprécié le fait que Proton Pass inclut également une liste de l’historique des mots de passe afin que vous puissiez voir vos identifiants précédents.

Partage de mot de passe

Avec Proton Pass Plus, le partage est simple. Proton Pass vous permet de partager des éléments du coffre-fort avec d’autres personnes et de déterminer si elles peuvent voir, modifier ou devenir administrateurs de l’ensemble du coffre-fort. Si vous êtes un utilisateur existant de Proton Pass, je vous suggère de créer un coffre-fort séparé uniquement pour partager des informations d’identification individuelles avec d’autres personnes.

Prise en charge des clés de sécurité

Vous pouvez créer et stocker des passkeys avec Proton Pass sur toutes les plateformes. Pour créer un passkey, visitez un site Web qui utilise des passkeys. Connectez-vous à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, puis configurez un passe dans le menu des paramètres de votre compte. Une fois la configuration de la clé terminée, déconnectez-vous du site Web, revenez à l’écran d’ouverture de session et choisissez « S’identifier avec une clé ».

Séparer votre vie personnelle et professionnelle

Alors que la plupart des gestionnaires de mots de passe utilisent des dossiers pour l’organisation, Proton Pass Plus propose des coffres-forts pour séparer les comptes professionnels, personnels, financiers ou encore dédiés à des hobbies. Vous pouvez créer autant de coffres-forts que vous le souhaitez et en partager jusqu’à 10.

Proton Pass : confidentialité et sécurité

Proton, le développeur de Proton Pass, est une entreprise. Cependant, son principal actionnaire est la Proton Foundation, une organisation à but non lucratif dont la mission légale est de promouvoir la confidentialité, la liberté et la démocratie dans le monde.

Cela signifie que Proton Pass devrait privilégier la confidentialité et la sécurité avant les profits. Proton ne vendra, ne louera ni ne partagera vos données avec des annonceurs tiers.

Proton Sentinel combine l’IA et l’analyse humaine pour une protection 24 h/24 contre les connexions suspectes. Dans la plupart des cas, ce niveau de protection n’est pas nécessaire et Sentinel est désactivé par défaut. Comme la plupart des autres gestionnaires de mots de passe, Proton Pass utilise le chiffrement de bout en bout AES-256, ce qui empêche même les employés de Proton de lire vos données.

Je n’ai trouvé aucune trace d’une violation de la sécurité chez Proton. Un bon historique et un chiffrement solide devraient assurer la sécurité de vos données.

Proton Pass : verdict

J’apprécie le fait que Proton Pass vous offre un stockage illimité de mots de passe dans sa version gratuite. J’apprécie également sa fonction de création d’alias de messagerie, même si son exécution pourrait être plus fluide. La section Pass Monitor est un ajout bienvenu à la liste des fonctionnalités du produit, et j’ai été très impressionnés par les rapports complets de surveillance du dark web.

En fin de compte, j’ai pu utiliser Proton Pass pour effectuer les tâches principales attendues d’un gestionnaire de mots de passe. Proton propose une garantie de remboursement de 30 jours, ce qui vous permet d’essayer Proton Pass Plus ou Proton Unlimited sans risque. Les prix sont compétitifs et la sécurité est robuste, faisant de Proton Pass un bon gestionnaire de mots de passe. Si vous optez pour le bundle, vous obtenez un VPN premium et bien plus encore.

En résumé, Proton Pass est une solution peu coûteuse et efficace, particulièrement si vous utilisez déjà d’autres services Proton. Bien qu’il ne soit pas aussi complet que le coûteux Keeper, son prix en fait une option attrayante.