One UI 7 est enfin là ! La série Galaxy S24 reçoit la mise à jour tant attendue

Après une attente inhabituellement longue, Samsung a enfin commencé à déployer sa mise à jour officielle One UI 7 (basée sur Android 15) pour plusieurs de ses appareils.

Ces derniers mois, les fidèles utilisateurs du Galaxy S24 ont conservé leur précieux appareil, espérant que Samsung publierait la nouvelle mise à jour prochainement. Cependant, le géant coréen a constamment manqué toutes les échéances, repoussant toujours plus loin les mises à jour. Le moment est enfin venu : la série Galaxy S24 reçoit désormais une mise à jour stable de One UI 7.

En mars, nous annoncions que Samsung lancerait la mise à jour One UI 7 le 7 avril. Comme promis, la nouvelle version est désormais disponible en téléchargement sur les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Le numéro de build de la mise à jour stable One UI 7 est : S928NKSU4BYCG/S928NOKR4BYCG/S928NKSU4BYCG.

Pour vérifier si votre téléphone a reçu la mise à jour, rendez-vous simplement dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Sinon, soyez patients, car la mise à jour sera déployée progressivement sur tous les appareils éligibles dans les prochaines 24 à 48 heures. Il s’agit d’une mise à jour relativement mineure pour les utilisateurs de la version bêta, mais si vous utilisez One UI 6, le téléchargement sera volumineux et le Wi-Fi est recommandé.

Il s’agit de la première mise à jour, qui inclut également les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6. La deuxième version intégrera la mise à jour Android 15 à une gamme plus large de smartphones Samsung, notamment les séries Galaxy S23, Flip 5 et Fold 5, ainsi que les Galaxy Tab S10 et S9.

Outre les séries Galaxy S24 et Z Fold/Flip 6, voici le calendrier officiel de sortie d’Android 15 pour Samsung Galaxy, du moins pour la Corée :

Avril : Série Galaxy S23, Z Fold 5, Flip 5, S24 FE et série Galaxy Tab S10.

Mai : Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Z Flip 3, Galaxy S23 FE, séries S22 et S21, Galaxy A34, A35, A16, Quantum 5 et 4, Galaxy Tab S8 et S9.

Juin : Galaxy A53, A33, A25, A24, A15, Tab A9/A0+, Tab Active 5 et Tab S9 FE.

Qu’apporte One UI 7 ?

One UI 7 apporte non seulement Android 15 aux appareils Samsung, mais renouvelle également l’interface avec de nouvelles icônes, des paramètres rapides repensés et, bien sûr, la Now Bar. J’ai déjà détaillé toutes les nouvelles fonctionnalités dans un article séparé. Cela dit, je suis ravi que les utilisateurs n’aient plus à attendre, car la frustration d’attendre des mois pour la mise à jour atteignait ses limites.

Si votre téléphone est équipé de la nouvelle mise à jour One UI 7, n’hésitez pas à nous le faire savoir !