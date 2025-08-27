Galaxy S26 Ultra : toujours 5 000 mAh, mais une recharge 60 W attendue

Samsung semble une nouvelle fois jouer la carte de la prudence avec son prochain smartphone haut de gamme, le Galaxy S26 Ultra. Un document repéré sur le site du China Quality Certification Center (CQC) confirme que le Galaxy S26 Ultra embarquera la même batterie de 5 000 mAh que ses prédécesseurs… pour la sixième année consécutive.

Galaxy S26 Ultra : Une batterie 5 000 mAh, encore et toujours

Le fichier de certification mentionne une batterie de 4 855 mAh (nominale) sous la référence EB-BS948ABY — ce qui correspond à une capacité typique de 5 000 mAh. C’est exactement la même que celle utilisée depuis le Galaxy S20 Ultra sorti en 2020, jusqu’au Galaxy S25 Ultra.

Certains espéraient enfin voir une augmentation à 5 400 mAh ou 5 500 mAh, mais cette piste semble écartée. C’est une déception pour de nombreux fans qui espéraient une amélioration concrète de l’autonomie, au-delà des simples optimisations logicielles.

Mais une charge rapide boostée à 60 W

Samsung mise plutôt sur une amélioration de la vitesse de charge, avec une puissance attendue de 60 W en filaire. Ce serait une nette évolution par rapport aux 45 W utilisés depuis le Galaxy S22 Ultra.

Bien que cela ne compense pas entièrement l’absence d’un gain de capacité, la recharge plus rapide devrait offrir un certain confort pour les utilisateurs pressés.

Côté performances, le Galaxy S26 Ultra devrait embarquer le Snapdragon 8 Elite 2, accompagné d’un One UI 8 basé sur Android 16, censé optimiser la gestion énergétique.

Mais attention : les concurrents chinois, comme Oppo, Vivo, OnePlus ou Xiaomi proposent déjà des batteries de 7 000 mAh et des recharges supérieures à 80 W. Samsung risque donc d’être à la traîne si ses gains d’autonomie ne sont pas significatifs.

Date de sortie et design

Le Galaxy S26 Ultra est attendu pour janvier 2026, avec un tarif de lancement situé autour de 1 300 euros ou plus. Côté design, on parle de coins plus arrondis, mais le module photo 200 MP reste inchangé.

Samsung semble faire le choix d’une amélioration mesurée plutôt qu’une rupture technologique. Reste à savoir si cela suffira face à des concurrents de plus en plus agressifs sur l’autonomie. Pour certains, la finesse du design pourrait justifier ce choix, surtout si Samsung utilise une batterie à plus haute densité énergétique. Mais pour d’autres, une autonomie supérieure reste le critère numéro un — même au prix d’un smartphone plus épais.