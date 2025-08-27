Accueil » Apple miserait sur des AirPods avec caméra plutôt que des lunettes AR

La course aux lunettes connectées à réalité augmentée (AR) fait rage, mais selon Mark Gurman (Bloomberg), Apple ne semble pas vouloir vraiment jouer le jeu. Tandis que Meta s’apprête à lancer une nouvelle paire de lunettes connectées avec écran dès septembre, Apple pourrait adopter une stratégie… très différente.

AirPods plutôt que lunettes AR : le pari inattendu d’Apple

Alors que tout le secteur s’agite autour de lunettes à réalité augmentée (les fameuses « AR glasses » souvent présentées comme le futur de l’informatique personnelle), Apple semble miser sur les AirPods comme son véritable objet connecté IA.

D’après plusieurs fuites récentes, Apple développerait des AirPods avec caméra intégrée, capables d’assister l’utilisateur à la manière des lunettes connectées Ray-Ban Meta ou Oakley — mais sans l’écran.

Discrétion, coût et adoption sociale

La grande force de cette approche ? La normalité des AirPods. En 2025, il est socialement accepté de porter des écouteurs sans fil toute la journée, contrairement aux lunettes AR, encore perçues comme intrusives ou « geek ». Cela pourrait permettre à Apple :

De réduire les coûts par rapport aux lunettes avec affichage intégré

De toucher un public beaucoup plus large

De récupérer des données utilisateur pour entraîner ses modèles IA

Une stratégie à court terme… vraiment durable ?

Pour autant, cette stratégie pose question. Meta prévoit de lancer de vraies lunettes AR avec écran intégré dès 2027, et les autres acteurs du secteur suivent le pas.

D’ici là, les AirPods « intelligents » pourraient bien dominer temporairement le marché des wearables IA, mais ils seront vite dépassés une fois que les lunettes AR deviendront plus fines et esthétiques, abordables et surtout vraiment immersives.

Et l’IA dans tout ça ?

La vraie limite d’Apple aujourd’hui reste sa maîtrise de l’intelligence artificielle. Face à Meta ou Google, qui ont déjà déployé des agents IA embarqués dans leurs produits (Project Astra, Gemini Live), Apple accuse un net retard.

Si l’entreprise veut s’attaquer sérieusement au marché des lunettes AR ou des wearables IA, elle devra d’abord résoudre ses lacunes en IA générative, et cela passe par le développement de « Personal Siri », un assistant plus contextuel et prédictif… qui se fait encore attendre.