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Telegram arrive sur Apple Watch et Wear OS avec une mise à jour taillée pour les bots et la modération IA

Telegram arrive sur Apple Watch et Wear OS avec une mise à jour taillée pour les bots et la modération IA

Telegram continue d’élargir son écosystème au-delà du smartphone. Sa nouvelle mise à jour introduit des applications pour montres connectées, de nouveaux outils pour les bots, une modération de groupe assistée par IA et plusieurs améliorations liées aux liens et au navigateur intégré.

Une évolution qui confirme la volonté de Telegram de devenir une plateforme de communication toujours plus complète, entre messagerie, automatisation et mini-apps.

Telegram débarque sur les montres connectées

La nouveauté la plus visible concerne l’arrivée d’applications dédiées à l’Apple Watch et aux montres Wear OS. Les utilisateurs peuvent désormais consulter leurs conversations, lire des messages longs, écouter des messages vocaux, regarder des vidéos et envoyer des réponses texte ou vocales directement depuis leur poignet.

Sur Android, l’application permet aussi de mettre des conversations en sourdine, d’épingler des chats et de supprimer des messages. Sur iOS, elle prend en charge l’affichage des localisations et l’envoi de stickers.

Les bots deviennent plus puissants

Telegram améliore également les messages envoyés par les bots. Ils peuvent désormais utiliser du texte enrichi avancé avec tableaux, citations, checklists, images intégrées et formats complexes. La limite de longueur monte jusqu’à 32 768 caractères, avec un bouton « Afficher plus » après environ 8 000 caractères.

Pour les développeurs, cela ouvre la voie à des bots plus utiles, capables de publier des rapports, guides, formulaires ou contenus structurés directement dans les conversations.

Des bots gardiens pour modérer les groupes

Autre ajout important : les bots peuvent maintenant devenir administrateurs de groupe avec un rôle de modération automatisée. Ces « AI Guardian bots » peuvent gérer les demandes d’adhésion, approuver ou refuser des utilisateurs selon certaines règles, filtrer les nouveaux membres via des mini-apps et supprimer des messages si nécessaire.

Telegram renforce ainsi ses outils communautaires à un moment où les grands groupes publics ont besoin de modération plus rapide et plus fine.

Liens, sondages et Markdown mieux intégrés

Les options de sondage peuvent désormais contenir des liens cliquables, pratique pour ajouter du contexte à chaque choix. Le navigateur intégré prend aussi en charge les fichiers Markdown ( .md ), qui s’affichent directement dans Telegram sans application externe.

Les utilisateurs gagnent enfin plus de contrôle sur l’ouverture des liens : navigateur Telegram, application externe, choix manuel via appui long ou listes de sites à toujours ouvrir — ou jamais — dans le navigateur intégré.

Telegram précise que son navigateur ne conserve pas l’historique.

Une mise à jour discrète, mais stratégique

Avec cette version 12.8.0, Telegram ne se contente pas d’ajouter quelques fonctions pratiques. L’application renforce trois piliers essentiels : l’usage multiplateforme, l’automatisation via bots et la gestion des grandes communautés.

Une manière de rappeler que Telegram n’est plus seulement une messagerie, mais une plateforme complète pour discuter, publier, modérer et construire des services interactifs.