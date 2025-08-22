Accueil » Garmin prépare des montres connectées avec LTE et ECG pour concurrencer l’Apple Watch

Garmin prépare des montres connectées avec LTE et ECG pour concurrencer l’Apple Watch

Garmin prépare des montres connectées avec LTE et ECG pour concurrencer l’Apple Watch

Alors que Apple propose la connectivité cellulaire depuis 2017 avec l’Apple Watch Series 3, Garmin serait sur le point d’introduire le LTE (4G) dans ses futures montres connectées.

Ce tournant stratégique, révélé par TechRadar, pourrait marquer une étape clé dans l’évolution de la marque, historiquement centrée sur les sportifs et les aventuriers.

LTE : vers une autonomie totale sans smartphone

Jusqu’ici, les montres Garmin dépendaient d’un jumelage Bluetooth avec un smartphone pour recevoir des notifications, écouter de la musique ou utiliser des applications. Mais avec le LTE, les utilisateurs pourraient passer des appels et envoyer des messages, recevoir des alertes d’urgence, accéder à Internet directement depuis leur poignet, même sans téléphone à proximité.

C’est une réponse directe aux critiques récurrentes des coureurs, cyclistes ou randonneurs, qui regrettent devoir emporter leur smartphone lors de longues sorties.

Garmin face à Apple : autonomie vs connectivité

Garmin a longtemps privilégié l’autonomie et la précision GPS. Ses modèles comme les Fenix peuvent tenir plusieurs jours, voire semaines, là où une Apple Watch nécessite une recharge quotidienne.

Mais à l’heure où les montres connectées deviennent aussi des outils de santé, l’absence de LTE se fait sentir, notamment dans les situations d’urgence. Apple a déjà démontré les avantages de cette connectivité dans les fonctions comme la détection de chutes ou d’accidents.

L’ECG aussi dans les tuyaux

En plus du LTE, Garmin pourrait introduire une fonction d’électrocardiogramme (ECG) dans sa gamme 2025. Cela permettrait de détecter des troubles comme la fibrillation auriculaire, renforcer la légitimité de Garmin dans le suivi médical avancé.

C’est un domaine où Apple règne depuis 2018, mais Garmin pourrait bien rattraper son retard.

Impacts sur le marché des wearables

L’ajout du LTE et de l’ECG pourrait élargir l’attrait de Garmin au-delà des sportifs aguerris, et séduire un public plus grand public. Le marché mondial des wearables pourrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2028, et Garmin veut clairement sa part du gâteau.

Avec sa compatibilité Android et iOS, Garmin a un avantage de flexibilité face à l’écosystème fermé d’Apple. Mais, le défi sera de conserver l’autonomie exceptionnelle malgré le LTE, proposer un prix attractif, sans effrayer les sportifs exigeants mais économes.

Vers une montre tout-en-un : sport, santé, productivité

L’évolution de Garmin s’inscrit dans une tendance plus large : celle de la fusion entre trackers de fitness et montres connectées généralistes.

Des modèles comme la future Fenix ou Venu pourraient incarner cette transition :

sport de haut niveau

autonomie de plusieurs jours

fonctions santé avancées

LTE, appels, messages et connectivité permanente

Garmin semble prêt à opérer un virage stratégique majeur avec l’intégration du LTE et de l’ECG dans ses montres connectées. Si ces rumeurs se confirment, la marque pourrait bien se poser en véritable alternative haut de gamme à l’Apple Watch, tout en gardant son ADN tourné vers la performance et la durabilité.

L’enjeu est de taille : passer du statut de spécialiste du sport à celui d’acteur incontournable dans l’univers des wearables.