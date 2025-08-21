Google tease une enceinte Google Nest inédite avec Gemini pendant l’événement Pixel 10

L’événement Made by Google 2025 a offert son lot de surprises — entre les Pixel 10, la Pixel Watch 4, les Buds 2a et le Pixel Journal, on pensait tout avoir vu. Et pourtant… Une surprise domotique s’est glissée dans la présentation : Gemini for Home, une version repensée, ultra-contextuelle et bien plus puissante de Google Assistant, pensée pour la maison connectée.

Et un nouvel appareil mystérieux a capté l’attention des fans les plus attentifs lors d’un sketch avec le pilote F1 Lando Norris et le basketteur Giannis Antetokounmpo.

Ce qui semblait au départ n’être qu’un simple décor pourrait bien être le teasing discret d’un nouveau haut-parleur intelligent Google Nest, doté de l’assistant IA Gemini for Home, fraîchement annoncé.

Ce que l’on a vu : un appareil inconnu, mais familier

Dans la vidéo, Lando Norris interagit brièvement avec un gadget blanc, rond, compact, qui ne ressemble ni à un Nest Mini ni à un Nest Wifi.

Ce que l’on distingue clairement :

Une forme sphérique aplatie , proche d’un galet high-tech.

, proche d’un galet high-tech. Un anneau lumineux coloré autour de la base, qui change de couleur lorsque Gemini parle , un clin d’œil évident à Amazon Echo.

change de couleur lorsque Gemini parle Une interface vocale fluide, répondant aux commandes sans mention explicite de « Hey Google » — un comportement typique du nouveau Gemini Live .

Tout laisse penser qu’il s’agit là d’un tout nouveau Nest speaker, pensé pour incarner l’évolution de Google Assistant vers Gemini for Home.

Gemini for Home : l’assistant IA qui comprend vraiment

Ce nouvel assistant n’est pas une simple mise à jour de Google Assistant. Il comprend le contexte, enchaîne les actions complexes, et s’adapte à vos habitudes. On parle ici de commandes du type :

« Éteins les lumières partout sauf dans le salon, baisse la température de deux degrés et joue la chanson du dernier film de course. »

Et ce directement via un appareil dédié, sans écran, juste avec votre voix.

Une enceinte Google Nest Gemini en approche ?

Google n’a encore rien confirmé officiellement, mais tout converge vers un lancement imminent à l’automne, en parallèle du déploiement de Gemini for Home. Ce serait logique après plus de 3 ans sans nouvelle enceinte Google Nest, la dernière étant la Nest Audio (2021).

À quoi s’attendre ?

Nom probable : Google Nest Gemini ou Google Nest Mini 3

Google Nest Gemini ou Nest Mini 3 Prix estimé : 99 à 129 €

Fonctionnalités : Assistant IA Gemini intégré Son 360° Couplage stéréo Matériaux recyclés Anneau lumineux interactif Multi-utilisateur/détection vocale Commande multi-actions (via Gemini)



Pourquoi ce nouveau produit est stratégique pour Google ?

La bataille de la maison connectée s’intensifie :

Amazon a déjà lancé Alexa + avec IA générative

+ avec IA générative Apple mise sur Siri et son HomePod , mais reste en retrait

, mais reste en retrait Google joue la carte Gemini, et ce haut-parleur serait le premier ambassadeur physique de ce virage IA

Autrement dit : c’est plus qu’un simple haut-parleur, c’est la vitrine de Gemini dans nos foyers.