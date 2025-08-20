Accueil » Voici les Pixel Buds 2a : Réduction de bruit active et Gemini à petit prix

Lors de l’événement Made by Google 2025, en plus des Pixel 10 et de la Pixel Watch 4, Google a présenté une nouvelle paire d’écouteurs sans fil : les Pixel Buds 2a.

Pensés comme une version plus accessible des Pixel Buds Pro, ils apportent pour la première fois dans la gamme A-series une fonctionnalité haut de gamme : la réduction de bruit active (ANC).

Pixel Buds 2a : Un design léger et confortable

Les Pixel Buds 2a reprennent le design épuré de la famille Pixel Buds, tout en étant plus petits et plus légers que la précédente génération A-series. Ils disposent d’un système de stabilisation « twist-to-adjust » et de quatre tailles d’embouts (XS, S, M, L), garantissant un ajustement personnalisé.

Certifiés IP54 pour les écouteurs (et IPX4 pour le boîtier), ils résistent à la sueur et aux éclaboussures : parfaits pour le sport ou une sortie sous la pluie. Deux coloris sont disponibles : Iris (bleu profond) et Hazel (vert-gris élégant).

Tensor A1 et audio amélioré

Au cœur des Pixel Buds 2a, on retrouve la puce Google Tensor A1, spécialement conçue pour le traitement audio. Grâce à elle, les écouteurs bénéficient de :

Active Noise Cancellation avec Silent Seal 1.5, une première sur la gamme A-series,

Un haut-parleur dynamique de 11 mm couplé à une nouvelle chambre acoustique haute fréquence,

Un son plus riche, avec des basses renforcées et une meilleure clarté vocale.

Les appels profitent de deux micros intégrés et de filtres coupe-vent pour assurer une conversation nette, même dans un environnement bruyant.

Autonomie doublée par rapport aux premiers A-series

Côté endurance, les Pixel Buds 2a annoncent jusqu’à 10 h d’écoute sans ANC (27 h avec boîtier), et jusqu’à 7 h avec ANC activée (20 h avec boîtier). Une recharge rapide de 5 minutes permet de récupérer 1 h d’écoute avec ANC activée.

Grande nouveauté : le boîtier dispose désormais d’une batterie remplaçable, allongeant la durée de vie du produit et renforçant son aspect durable.

Gemini intégré pour une aide au quotidien

Les Pixel Buds 2a ne se limitent pas au son : ils intègrent l’assistant Gemini. Sans sortir votre téléphone, vous pouvez demander un résumé de vos messages, obtenir une recommandation de café à proximité ou gérer votre agenda.

Les commandes vocales (« Hey Google ») et tactiles (tapotements, appuis prolongés) rendent l’expérience intuitive et mains libres.

Un compagnon naturel du Pixel 10

Grâce au support de Fast Pair et de Multipoint, les Pixel Buds 2a se connectent instantanément à votre smartphone Pixel, à une tablette ou à un ordinateur. Avec l’application Find My Device, il est même possible de localiser les écouteurs perdus ou de les faire sonner pour les retrouver plus vite.

Pixel Buds 2a : Prix et disponibilité

Les Pixel Buds 2a sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, au tarif de 149 €, avec une sortie prévue le 9 octobre 2025. Une offre qui place ces écouteurs dans un segment très compétitif, en offrant pour la première fois la réduction de bruit active à un prix aussi abordable dans l’écosystème Google.

Avec les Pixel Buds 2a, Google réussit à démocratiser des technologies haut de gamme comme la réduction de bruit active et l’intégration de l’IA Gemini, sans sacrifier ni le confort ni l’autonomie. Des écouteurs qui s’imposent comme une valeur sûre pour ceux qui veulent goûter à l’expérience Pixel, sans casser leur budget.