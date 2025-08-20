Accueil » Apple travaille sur un assistant robot domestique avec écran et Siri incarnée

Après les iPhone, les Apple Watch et le Vision Pro, Apple semble se tourner vers un tout autre territoire : la robotique domestique. Un rapport de Bloomberg révèle que Apple travaille actuellement sur plusieurs projets d’assistants robotiques, allant du bras articulé intelligent à une version mobile à roulettes, en passant par des prototypes humanoïdes.

Un bras robotisé avec écran tactile et Siri nouvelle génération

Le projet le plus avancé serait une sorte d’iPad fixé à un bras robotisé, capable de suivre l’utilisateur du regard et de réagir à son environnement. Ce robot est supervisé par Kevin Lynch, un des cerveaux derrière l’Apple Watch et le Vision Pro.

Fonctionnalités en cours de test :

L’écran suit l’utilisateur pendant les appels FaceTime

Siri adopte un langage plus naturel et conversationnel

Recommandations contextuelles en temps réel (restaurants, rappels, infos météo)

Un visage animé façon smiley Finder rend le robot plus « humain » et accessible

Cette idée n’est pas sans rappeler certains concepts vus dans les laboratoires de Google ou d’Amazon, mais Apple mise ici sur un mélange d’IA, de design et d’émotion.

Apple veut aller plus loin que les enceintes connectées

Apple ne compte pas s’arrêter au bras articulé. Parmi les autres projets mentionnés :

Un robot assistant roulant, proche du Amazon Astro, capable de se déplacer dans la maison

Un robot humanoïde, encore au stade exploratoire

Un robot industriel à bras unique, connu sous le nom de code T1333

Tous ces concepts restent confidentiels, mais indiquent une volonté claire : rendre Siri plus incarnée, plus utile et plus interactive dans le quotidien.

Un lancement possible dès 2026 ?

Comme pour le projet Apple Car, rien ne garantit que tous ces projets verront le jour. Mais selon Bloomberg, le bras robotisé avec écran serait le plus proche du marché, avec une fenêtre de lancement autour de 2027, voire fin 2026 pour une première version grand public.

L’idée serait de le lancer en parallèle des futurs iPhone ou produits domotiques. Une version domestique pourrait servir d’interface familiale centrale pour les appels vidéo, le contrôle de la maison connectée, les rappels, notes et listes partagées et l’assistance contextuelle via Apple Intelligence.

Siri : de l’enceinte à l’incarnation physique ?

Ce virage vers la robotique marque une réinvention profonde de Siri. Fini l’assistant vocal passif caché dans une puce ou une enceinte. Apple imagine désormais une présence physique intelligente, capable de dialoguer, réagir, suggérer et interagir dans l’espace.

Cela pourrait redéfinir la catégorie des assistants personnels et donner un avantage clé à Apple face à Amazon Alexa ou Google Assistant.