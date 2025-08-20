Meta lance la traduction vocale automatique des Reels sur Instagram et Facebook

Meta déploie un nouvel outil basé sur l’intelligence artificielle qui pourrait bien transformer la manière dont les créateurs publient leurs vidéos. Baptisée simplement « Meta AI Translate », cette fonctionnalité permet de doubler automatiquement vos Reels dans une autre langue, tout en synchronisant la voix et les mouvements de la bouche.

Une avancée impressionnante vers un Web plus multilingue et inclusif.

Traduction en temps réel, voix conservée

Pour l’instant, l’outil permet de traduire les vidéos de l’anglais vers l’espagnol, et inversement. Lorsque vous publiez un Reel sur Instagram ou Facebook, un nouveau menu vous proposera d’activer l’option : « Traduire les voix avec Meta AI ».

Une fois activée, l’intelligence artificielle génère une version doublée de votre vidéo : elle garde le timbre de votre voix, adapte l’intonation, et même vos mouvements labiaux pour une synchronisation quasi parfaite. Vous avez ensuite la possibilité de prévisualiser le résultat avant de publier.

Une portée internationale accrue

Meta ne se contente pas de vous fournir une version traduite : la plateforme ira plus loin en proposant automatiquement vos vidéos traduites aux utilisateurs parlant la langue cible. Par exemple, si vous publiez un Reel en anglais doublé en espagnol, celui-ci sera montré en priorité aux utilisateurs hispanophones.

Chaque vidéo comportera également une étiquette visible indiquant qu’elle a été traduite à l’aide de Meta AI, pour plus de transparence.

Pour qui est-ce disponible ?

Le déploiement a déjà commencé pour tous les comptes publics sur Instagram et les créateurs Facebook avec au moins 1 000 abonnés. Meta n’a pas encore annoncé de date pour l’élargissement à d’autres langues, mais ce lancement s’inscrit clairement dans une stratégie d’internationalisation des contenus courts.

Meta et l’IA générative : un pas de plus

Avec cette fonctionnalité, Meta démontre à nouveau ses ambitions dans le domaine de l’IA générative appliquée au contenu vidéo. Cela rappelle la démonstration faite lors de l’événement Meta Connect 2024, où la firme avait promis des outils permettant de créer des vidéos multilingues à l’aide de simples clics.

L’objectif est clair : rendre le contenu plus accessible à un public mondial, sans exiger des créateurs qu’ils parlent plusieurs langues ou qu’ils fassent appel à des services de doublage professionnels.