Apple prépare des robots, un écran connecté et un Siri boosté à l’IA pour 2027

Apple semble vouloir frapper fort dans le domaine de l’intelligence artificielle à la maison. Selon un rapport exclusif de Bloomberg, la firme de Cupertino développe actuellement plusieurs produits inédits : des robots pour la maison, un écran connecté façon Google Nest Hub, et une version complètement revue de Siri, cette fois alimentée par des Large Language Model (LLM).

Un robot de table digne d’un Pixar

Le projet le plus marquant serait un robot de table ressemblant à un iPad monté sur un bras articulé, capable de suivre les mouvements d’un utilisateur dans la pièce. Apple a déjà montré un aperçu de ce concept plus tôt cette année, dans une recherche où le robot évoquait… la célèbre lampe du logo Pixar.

En plus de pouvoir interagir, ce robot pourrait danser ou se déplacer pour garder un contact visuel avec l’utilisateur. Son lancement serait prévu pour 2027.

Un Siri plus visuel et plus intelligent

Ce robot intégrerait un Siri repensé avec une interface visuelle animée (Finder animé, Memoji ou autre avatar interactif), offrirait des conversations naturelles, proches de ce que propose le mode vocal de ChatGPT, et disposera d’une IA générative alimentée par un LLM pour comprendre et répondre de façon plus fluide.

Apple aurait d’ailleurs retardé certaines mises à jour de Siri cette année pour mieux intégrer ces avancées.

D’autres robots et projets domotiques en préparation

En plus du robot de table, Apple travaillerait sur :

Un robot mobile à roulettes, à la manière de l’Amazon Astro.

Des discussions exploratoires sur des robots humanoïdes.

Un écran connecté dès 2026

D’ici mi 2026, Apple prévoit de lancer un écran intelligent pour la maison, permettant de contrôler ses objets connectés, de passer des appels vidéo, lire de la musique et prendre des notes.

Cet écran, au format carré et proche d’un Google Nest Hub, pourrait utiliser une reconnaissance faciale pour afficher un contenu personnalisé à chaque membre du foyer.

De la sécurité domestique dans la ligne de mire

Apple préparerait également une caméra de sécurité et toute une gamme de produits hardware et software dédiés à la sécurité domestique, signe que la marque vise un écosystème complet pour la maison connectée.

Avec ces projets, Apple entend combler son retard sur l’IA générative tout en misant sur l’intégration matérielle + logicielle qui a toujours fait sa force. Si la firme réussit son pari, 2027 pourrait marquer l’arrivée d’Apple comme acteur majeur de la robotique domestique.