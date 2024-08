Accueil » Le futur d’Apple : Un robot de table doté d’un écran iPad et d’un bras robotisé

Le futur d’Apple : Un robot de table doté d’un écran iPad et d’un bras robotisé

La semaine dernière, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté que Apple accélérait le développement d’un robot de table coûteux combinant un écran de type iPad avec un membre robotisé et un haut-parleur.

Selon un nouveau rapport du United Daily News de Taïwan, l’usine de Hongzhun à Taïwan jouera un « rôle critique » dans la fabrication de ce futur appareil d’Apple.

Il faut savoir que Hongzhun est une filiale de Foxconn, qui est un partenaire de longue date d’Apple en matière de fabrication. Selon les rapports, Foxconn pourrait être responsable du développement des boîtiers, des bras et d’autres composants mécaniques clés du robot de table d’Apple. Une fois que l’appareil entrera dans la phase de production de masse, Hongzhun produira les pièces mécaniques à grande échelle.

En avril dernier, Gurman a affirmé que Apple envisageait de faire de la robotique de la maison son prochain grand projet, après l’abandon du projet d’Apple Car. Il a été suggéré qu’Apple prévoyait de lancer un robot de maison à part entière, capable de suivre les utilisateurs dans leur maison. Toutefois, ce projet semble loin de la réalité et pourrait prendre plus d’une décennie, s’il se concrétise.

Le dernier rapport de Gurman se concentre sur l’intérêt d’Apple pour un appareil de maison de table doté d’un bras robotique, qui servirait de « centre de commande de la maison intelligente, de machine de vidéoconférence et d’outil de sécurité de maison télécommandé ». « Apple, à la recherche de nouvelles sources de revenus, poursuit le développement d’un appareil de maison de table onéreux, combinant un écran de type iPad et un bras robotisé », poursuit-il.

Plus de 100 personnes travaillent sur le projet d’Apple

Mark Gurman a indiqué qu’une équipe de plusieurs centaines de personnes travaillait activement sur cet appareil. Il a également ajouté que l’écran du produit sera doté d’un bras robotique fin capable de s’incliner de haut en bas et de tourner à 360 degrés.

Lors d’une récente réunion d’actionnaires, Hongzhun s’est ouvert à ses projets d’investissement dans les technologies émergentes telles que la robotique et l’IA. Foxconn a également acquis une expérience dans l’assemblage de son propre robot « FoxBot ». Il pourrait donc s’agir d’une excellente opportunité commerciale pour l’entreprise de devenir la principale chaîne d’approvisionnement pour les appareils robotiques d’Apple.

Selon plusieurs fuites, le premier appareil de table d’Apple pourrait être doté d’un écran de type iPad et d’un bras robotisé. Il pourrait servir de plaque tournante à l’écosystème domestique intelligent d’Apple, alimenté par une version d’iPadOS et s’intégrant de manière transparente à d’autres produits et services Apple tels que Siri. L’appareil pourrait être commercialisé dès 2026, à un prix d’environ 1 000 dollars.