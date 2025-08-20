Accueil » Grammarly lance des agents IA pour aider les étudiants à améliorer leurs devoirs

Grammarly vient de dévoiler une série d’agents d’intelligence artificielle spécialisés, conçus pour répondre aux besoins concrets des étudiants comme des enseignants.

Que ce soit pour détecter le plagiat, reformuler un texte, anticiper les réactions d’un lecteur ou même prédire une note finale, ces outils sont accessibles gratuitement sur la nouvelle interface « docs », décrite comme une surface d’écriture native à l’IA.

Grammarly : Des outils pensés pour guider sans remplacer

Jenny Maxwell, responsable de Grammarly pour l’éducation, résume ainsi la philosophie de l’initiative : « Les étudiants ont besoin d’une IA qui amplifie leurs compétences sans compromettre leur apprentissage. Ces nouveaux agents les accompagnent dans la production de travaux de meilleure qualité, tout en développant les compétences essentielles pour leur avenir professionnel ».

Ce que ces nouveaux agents permettent de faire :

AI Grader Agent : cet agent prédit la note qu’un devoir pourrait recevoir en se basant sur les critères du cours et sur les préférences connues de l’enseignant (grâce à des informations publiques disponibles). Il fournit aussi des recommandations d’amélioration personnalisées.

Citation Finder Agent : il génère automatiquement des citations correctement formatées, en lien avec les affirmations du texte, pour aider à respecter les standards académiques.

Proofreader Agent: ce correcteur intelligent fait des suggestions en temps réel pour améliorer la syntaxe, la grammaire et le style.

Paraphrase Agent : il reformule le contenu pour l’adapter à un ton, un public ou un style précis, très utile pour ajuster un mémoire à un cadre académique.

Reader Reactions Agent: il prédit les questions ou remarques que pourrait se poser un lecteur après lecture du document.

Expert Review Agent: il fournit une analyse approfondie et personnalisée selon le sujet du devoir.

Deux agents pour les enseignants également

Grammarly pense aussi aux professeurs avec deux outils ciblés :

AI Detector Agent : il attribue un score indiquant si un texte a été rédigé par un humain ou généré par une IA.

Plagiarism Checker Agent : il compare le contenu soumis à des milliers de bases de données académiques, de sites Web et de publications, pour repérer tout plagiat potentiel.

Ces deux derniers outils sont réservés aux abonnés Grammarly Pro, avec un déploiement prévu pour les établissements et entreprises d’ici la fin de l’année.

Vers une écriture assistée mais éducative

Grammarly mise clairement sur une IA pédagogique plutôt que remplaçante. L’idée est d’entraîner les étudiants à mieux écrire, tout en leur montrant comment tirer parti de l’IA dans un cadre éthique et professionnel.

Avec ces agents, la plateforme évolue de simple correcteur grammatical à véritable assistant de rédaction académique, et pourrait bien devenir un outil incontournable dans les établissements d’enseignement supérieur.