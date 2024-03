L’Apple Car aurait pu changer le visage de l’industrie automobile

Après dix années d’efforts intensifs et d’investissements conséquents, Apple a discrètement mis fin à son ambitieux projet de voiture autonome, alias Apple Car, dans les coulisses de son siège à Cupertino. Selon les détails révélés par Mark Gurman de Bloomberg dans sa dernière newsletter Power On, le concept sur lequel travaillait Apple promettait de révolutionner le secteur automobile.

Le design étudié par Apple aux alentours de 2020 s’inspirait étroitement du Canoo Lifestyle Vehicle, un van au design arrondi ne faisant aucune distinction entre l’avant et l’arrière, conférant l’illusion d’un véhicule en perpétuel mouvement. Gurman souligne que ce modèle était sans précédent parmi les véhicules produits en masse, conçu pour une conduite entièrement autonome de niveau 5.

Bien que l’intérieur ait été repensé à plusieurs reprises, Apple avait opté pour un aménagement minimaliste, avec des sièges rappelant ceux d’une limousine ou d’un jet privé, pouvant accueillir quatre passagers.

Certaines versions prévoyaient une large télévision centrale pour les vidéos et les appels FaceTime, tandis que des écrans de la taille d’un iPad, suspendus au plafond, offraient aux passagers un accès à divers contrôles. Un système de climatisation innovant redistribuait l’air le long des parois intérieures, évitant ainsi de le diriger directement sur les visages.

Apple avait précédemment envisagé deux autres designs pour son véhicule : le premier évoquait le microbus Volkswagen des années 1950, surnommé en interne « Bread Loaf », et le second se rapprochait du prototype Volkswagen ID Buzz de 2017. Le quatrième modèle, inspiré du Canoo Lifestyle Vehicle, avait suscité l’enthousiasme du PDG Tim Cook et du directeur de l’exploitation Jeff Williams.

Un projet caduc

Toutefois, la dernière mouture du projet intégrait une autonomie de niveau 2, moins ambitieuse, nécessitant l’ajout d’un volant et de pédales. Les portes coulissantes avaient été remplacées par des portes à ouverture en élytre. Finalement, toutes ces considérations sont devenues caduques.

Bien qu’Apple aurait pu transformer le secteur automobile comme il l’a fait avec le smartphone, la société a préféré se concentrer sur ses domaines de prédilection, le projet nécessitant encore de longues années de développement et d’importantes dépenses avant d’atteindre le stade de commercialisation.