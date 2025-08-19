Accueil » Made by Google 2025 : Pixel 10, Pixel Watch 4 et Pixel Buds 2a, tout ce que Google va annoncer

Made by Google 2025 : Pixel 10, Pixel Watch 4 et Pixel Buds 2a, tout ce que Google va annoncer

Made by Google 2025 : Pixel 10, Pixel Watch 4 et Pixel Buds 2a : tout ce que Google va annoncer ce soir

L’événement Made by Google du 20 août s’annonce monumental. La firme de Mountain View est prête à lever le voile sur sa nouvelle génération d’appareils Pixel, avec en tête d’affiche le très attendu Pixel 10, décliné en quatre modèles.

Sont également attendus la Pixel Watch 4 en deux tailles et une nouvelle paire d’écouteurs Pixel Buds 2a, qui viennent compléter un écosystème matériel de plus en plus cohérent.

Et comme souvent chez Google, presque tout a déjà fuité : design, caractéristiques, couleurs, prix… mais restons concentrés sur l’essentiel.

Quatre modèles de Pixel 10, un pliant, un XL et deux Pro

Pour la première fois, Google proposera quatre modèles distincts :

Le Pixel 10 adopte pour la première fois un triple capteur photo, avec un nouveau zoom périscopique 5x. Petit bémol : on parle de dégradations sur le capteur principal, peut-être inférieur à celui du Pixel 9.

Le Pixel 10 Pro Fold, quant à lui, serait le premier smartphone pliable au monde à obtenir une certification IP68, un exploit technique si cela se confirme. Côté design, Google mise cette année sur deux coloris phares : Moonstone (gris-bleuté) et Indigo (bleu vif).

Charge, accessoires et Qi2 Pixelsnap

Toute la gamme intégrera la charge sans fil magnétique Qi2, avec de nouveaux accessoires estampillés « Pixelsnap », l’alternative Google à MagSafe. L’objectif est clair : créer un véritable écosystème magnétique, à la fois pratique et visuellement épuré.

Android 16, Material 3 Expressive et AI boostée

Les Pixel 10 seront lancés en même temps que la mise à jour Android 16 (premier « quarterly drop »), avec un nouveau design dynamique baptisé Material 3 Expressive. Il faudra aussi s’attendre à de nouvelles fonctions liées à l’IA, intégrées directement dans l’interface.

Un mode bureau Android pourrait également faire ses débuts, pour transformer le Pixel en poste de travail lorsqu’il est connecté à un écran.

Pixel Watch 4: deux tailles, nouvelle recharge latérale

Côté wearable, Google devrait annoncer la Pixel Watch 4, disponible en 41 mm et 45 mm, avec un nouveau socle de recharge latérale, qui activerait un mode nuit ou horloge de chevet.

Les prix devraient rester identiques à la génération précédente : 349 $ en Wi-Fi et 399 $ en version LTE.

Pixel Buds 2a : des écouteurs entrée de gamme boostés

Enfin, les Pixel Buds 2a viendront remplacer les Buds A-Series lancés en 2021. Au programme :

Annulation active du bruit

Audio spatial (sans suivi de tête)

Jusqu’à 7 heures d’autonomie (20 avec le boîtier)

Le tout à un tarif attendu autour de 149 dollars, contre 99 dollars pour la précédente génération. Côté design, ils reprennent les lignes des Pixel Buds Pro 2, qui s’offrent également un nouveau coloris Moonstone.

Date de sortie et disponibilité

Même si tout sera annoncé le 20 août, les ventes seront échelonnées :