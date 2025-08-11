Accueil » Google Pixel 10 : tout ce que l’on sait avant la présentation officielle du 20 août

Google Pixel 10 : tout ce que l’on sait avant la présentation officielle du 20 août

Google Pixel 10 : tout ce que l’on sait avant la présentation officielle du 20 août

L’événement Google Pixel 10 approche à grands pas, mais les fuites laissent déjà peu de place à la surprise. Le 20 août, Google dévoilera officiellement ses nouveaux smartphones : Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et le très attendu Pixel 10 Pro Fold.

Grâce aux informations de sources fiables et aux images partagées par Evan Blass, on connaît désormais l’essentiel des caractéristiques, coloris et nouveautés.

Pixel 10 : le modèle « standard » qui n’a rien à envier aux grands

Le Pixel 10 embarquera un écran Actua de 6,3 pouces, un processeur Google Tensor G5, 12 Go de RAM et un triple capteur photo de 48 + 13 + 10,8 mégapixels avec zoom jusqu’à 20x et enregistrement vidéo en 4K. La caméra avant de 10,5 mégapixels bénéficiera de l’autofocus.

Côté autonomie, Google annonce plus de 24 heures d’utilisation et introduit la nouvelle recharge sans fil Pixelsnap. Le smartphone sera proposé en quatre coloris : Obsidian, Indigo, Frost et Limoncello.

Les configurations de stockage devraient rester classiques : 128 ou 256 Go, comme sur le Pixel 9.

Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL : la montée en gamme

Les modèles Pro et Pro XL afficheront respectivement 6,3 pouces et 6,8 pouces en Super Actua. Toujours propulsés par le Tensor G5, ils bénéficieront de 16 Go de RAM et d’un triple module photo de 50 + 48 + 48 mégapixels avec un zoom numérique jusqu’à 100x et enregistrement vidéo en 8K.

À l’avant, un capteur de 42 mégapixels avec autofocus promet des selfies d’une netteté impressionnante. La recharge Pixelsnap est également de la partie, avec une autonomie annoncée de plus de 24 heures.

Les coloris : Obsidian, Porcelain, Jade et Moonstone.

Pixel 10 Pro Fold : le pliant qui pourrait surprendre

Le Pixel 10 Pro Fold intégrera un écran principal Super Actua Flex de 8 pouces et un écran secondaire Actua de 6,4 pouces. Il proposera 16 Go de RAM, plus de 24 heures d’autonomie et un triple module photo avancé avec zoom 20x.

Sous le capot, on retrouvera probablement le Tensor G5, jusqu’à 1 To de stockage, une batterie autour de 5 000 mAh et une configuration photo proche de celle du Pixel 9 Pro Fold.

Lancement prévu en octobre, de quoi lui opposer directement le Samsung Galaxy Z Fold 7.

Un lancement sans grande surprise, mais stratégique

Cette gamme Pixel 10 ne réinvente pas tout, mais elle consolide les points forts de Google : photographie avancée, intégration poussée de l’IA, et maintenant une recharge sans fil plus rapide avec Pixelsnap.

Reste à voir si le prix et la communication parviendront à créer l’effet “waouh” lors de l’événement, malgré les nombreuses fuites déjà en circulation.