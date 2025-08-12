fermer
Objets connectés

Pixel Buds 2a : Google prépare des écouteurs abordables avec ANC et audio spatial

Objets connectés par Yohann Poiron le Google Pixel Buds 2a
Pixel Buds 2a : Google prépare des écouteurs abordables avec ANC et audio spatial
Pixel Buds 2a : Google prépare des écouteurs abordables avec ANC et audio spatial

À moins d’une semaine de la conférence Made by Google prévue le 20 août, les fuites continuent de s’accumuler. Après les rendus haute définition de la gamme Pixel 10, c’est au tour des Pixel Buds 2a de livrer leurs secrets.

Pensés comme une alternative plus abordable aux Pixel Buds Pro 2, ces nouveaux écouteurs devraient offrir l’annulation active du bruit (ANC) et l’audio spatial, tout en restant sous la barre des 150 €.

Pixel Buds 2a : Un design inspiré des Pixel Buds Pro 2

Selon les informations dévoilées par WinFuture, les Pixel Buds 2a reprennent l’esthétique des Buds Pro 2, mais avec des ailettes plus petites que sur les précédents modèles A-Series.

Le boîtier de charge adopte lui aussi le design de la version Pro, avec une ouverture au joint coloré assorti aux écouteurs. Pour l’instant, seule une version blanche du boîtier est évoquée, tandis que les écouteurs pourraient être disponibles en : Gris, Iris et potentiellement Fog Light, Hazel et Moonstone (encore non confirmés).

pixel buds 2a leak 002
pixel buds 2a leak 003
pixel buds 2a leak 004
pixel buds 2a leak 005

Pour réduire le prix, Google a procédé à quelques simplifications :

  • Logo Google imprimé au lieu d’un embossage
  • Suppression de la fonction Silent Seal adaptatif
  • Pas de suivi de tête pour l’audio spatial
  • Autonomie réduite par rapport aux modèles Pro
  • Pas de recharge sans fil

Cependant, l’ajout de l’ANC et de l’audio spatial reste une avancée notable par rapport aux anciens modèles abordables de Google.

pixel buds 2a leak 006
pixel buds 2a leak 007
pixel buds 2a leak 008
pixel buds 2a leak 009

Petits détails de conception

Les Pixel Buds 2a se distinguent également par une nouvelle grille pour les micros externes et des capteurs de proximité repositionnés par rapport aux Buds Pro 2. Ces changements pourraient influencer le confort et la qualité sonore, deux points que l’on pourra vérifier lors de leur sortie officielle.

Les Pixel Buds 2a devraient être présentés en même temps que la gamme Pixel 10 et la Pixel Watch 4 le 20 août 2025. Si les promesses sont tenues — confort, ANC efficace, audio spatial immersif — ces écouteurs pourraient devenir une référence pour ceux qui cherchent un bon rapport qualité-prix.

Les Pixel Buds 2a pourraient bien combler le vide entre les modèles ultra-accessibles et les versions haut de gamme de Google. Avec un tarif contenu et des fonctions premium, comme l’ANC, ils s’annoncent comme une option séduisante pour le quotidien.

Tags : GooglePixel Buds 2a
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer