HONOR Magic V5 entre dans le Guinness World Records pour sa robustesse record

Le Honor Magic V5 vient de marquer l’histoire des smartphones pliables. Le 1er août 2025, le Magic V5 a officiellement soulevé un poids de 104 kg tout en étant suspendu — une prouesse qui lui a permis d’entrer dans le Guinness World Records en tant que smartphone pliable suspendu ayant soulevé le poids le plus lourd jamais enregistré.

Ingmar Wang, président de HONOR pour le Moyen-Orient et l’Afrique, a commenté : « C’est un grand moment pour HONOR de recevoir cette reconnaissance exceptionnelle. Depuis le début, la durabilité est l’un de nos piliers clés. Nous avons voulu prouver qu’un smartphone pliable pouvait être à la fois plus intelligent, plus fin, mais aussi plus fort et plus fiable ».

Un record homologué à Dubaï

La démonstration a eu lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et a été validée par Emma Brain, juge officielle pour Guinness World Records. Elle a déclaré : « Félicitations. Au nom de Guinness World Records, j’ai le plaisir d’annoncer que le titre pour : Le poids le plus lourd soulevé par un smartphone pliable suspendu est de 104 kg, et a été atteint par HONOR International FZCO (EAU), le 1er août 2025 ».

Ce record a été rendu possible grâce à l’ingénierie de la charnière « HONOR Super Steel », conçue pour :

Supporter jusqu’à 500 000 pliages sans faillir,

Résister à plus de 100 kg en traction verticale dans des conditions contrôlées.

Cette charnière utilise une version de seconde génération de l’acier Super Steel de HONOR, affichant une résistance à la traction de 2300 MPa. Elle permet de maintenir une structure ultrarésistante sans compromettre la finesse de l’appareil.

Design + Solidité : une combinaison rare

Le Magic V5 offre des spécifications impressionnantes avec une épaisseur une fois plié de 8,8 mm, et un poids de 217 grammes seulement. Ce design démontre qu’il est désormais possible de conjuguer légèreté, élégance et robustesse dans un format pliable. Un point fort pour les consommateurs encore hésitants à adopter ce type de smartphone, souvent jugé fragile.

Déjà commercialisé en Chine, le Honor Magic V5 sera lancé à l’international le 28 août 2025 à Londres, lors d’un événement spécial.