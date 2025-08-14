Google Pixel 10 Pro Fold : il faudra attendre octobre pour le découvrir

Alors que la présentation officielle de la gamme Pixel 10 est prévue pour le 20 août, un détail intrigue : les dernières fuites se concentrent uniquement sur les modèles classiques, laissant le futur Pixel 10 Pro Fold dans l’ombre. La raison serait simple… mais décevante. Selon les leakers réputés Evan Blass, le nouveau pliable de Google ne serait pas lancé en même temps que ses frères.

Contrairement au Pixel 10, au Pixel 10 Pro et au Pixel 10 Pro XL, attendus en précommande dès le 21 août pour une sortie le 28 août, le Pixel 10 Pro Fold ne devrait pas arriver avant le 9 octobre.

Et, il ne serait pas le seul concerné par ce report : la Pixel Watch 4 et les Pixel Buds 2a suivraient le même calendrier.

Ce décalage pourrait poser problème face à la concurrence. Samsung a déjà lancé avec succès son Galaxy Z Fold 7, et Apple devrait dévoiler sa Watch Series 11 avant octobre. En arrivant plus tard, Google risque de perdre l’effet de nouveauté, notamment sur le marché très compétitif des montres connectées.

Pixel 10 Pro Fold : Un retard… mais aussi des améliorations notables

Si ce report peut frustrer les plus impatients, il semblerait que Google ait de bonnes raisons. Le Pixel 10 Pro Fold bénéficierait d’une batterie nettement plus grande que celle du Pixel 9 Pro Fold, passant de 4 650 mAh à environ 5 000 mAh. De quoi améliorer l’autonomie, l’un des points faibles du modèle précédent.

Autre évolution attendue : la prise en charge de la charge sans fil Qi2, confirmée par Evan Blass, et l’arrivée du processeur Tensor G5 gravé en 3 nm, successeur du Tensor G4 en 4 nm. Une légère hausse de la vitesse de charge est aussi évoquée. Côté écran, la dalle secondaire pourrait passer de 6,3 à 6,4 pouces, offrant un peu plus de confort d’utilisation.

Google prévoirait également d’intégrer la fonction Pixelsnap, et malgré cette batterie plus imposante, le pliable conserverait des dimensions et un poids proches de ceux de son prédécesseur, ce qui relèverait d’un petit exploit technique.

Faut-il attendre octobre ?

Face au Galaxy Z Fold 7, le Pixel 10 Pro Fold ne devrait pas être plus fin ni plus léger, mais il compenserait par une meilleure autonomie et quelques optimisations pratiques. Pour les amateurs de pliables et les fidèles de l’écosystème Google, patienter jusqu’en octobre pourrait donc valoir la peine.

En revanche, si ce calendrier venait à glisser encore, le smartphone pourrait se retrouver lancé en pleine période des fêtes, avec le risque de devoir affronter encore plus de concurrence sur le segment haut de gamme.

En clair, le Pixel 10 Pro Fold ne révolutionnera peut-être pas le genre, mais il pourrait apporter les ajustements nécessaires pour convaincre ceux qui hésitaient encore à franchir le pas du pliable Made by Google.