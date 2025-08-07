Pixel Watch 4 : le design final dévoilé avant l’annonce officielle du 20 août

iPhone 18 : Apple s’associe à Samsung pour ses capteurs photo… aux États-Unis

À deux semaines de son lancement officiel, la Pixel Watch 4 de Google se dévoile dans une série d’images haute définition. Publiées par le leaker Bedros Pamboukian, ces fuites semblent confirmer à 99 % le design final, les coloris disponibles, les nouveaux bracelets et un système de charge repensé.

Visuellement, Google reste fidèle à sa montre connectée au cadran circulaire, avec une silhouette qui reste globalement inchangée par rapport à la Pixel Watch 3. Cependant, plusieurs détails subtils viennent affiner le tout.

L’une des modifications les plus visibles concerne le système de recharge. Le connecteur POGO est désormais placé sur le côté de la montre, et non plus en dessous. Une décision qui pourrait faciliter les réparations, mais aussi accélérer la recharge de 25 %, selon certaines rumeurs crédibles.

Pixel Watch 4: Coloris et bracelets, du choix et du style

Les images partagées révèlent quatre coloris de boîtier :

Noir

Argent

Or

Moonstone (gris clair tirant sur le beige)

Chaque version semble accompagnée d’un bracelet Active Sport Band assorti, dans des tons sobres mais élégants. Il ne fait aucun doute que d’autres bracelets compatibles seront proposés dès la sortie.

Deux tailles, une sortie différée

Tout comme la génération précédente, la Pixel Watch 4 sera proposée en deux formats : 41 mm et 45 mm. Cela confirme que Google continue de viser un public plus large, des poignets fins aux poignets plus imposants.

Selon les fuites, la montre sera annoncée le 20 août, en même temps que la série Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Toutefois, contrairement aux smartphones qui seraient disponibles immédiatement, la Pixel Watch 4 n’arriverait en magasin qu’en octobre.

Wear OS 6, Fitbit, et performances à peaufiner

La Pixel Watch 4 devrait être livrée avec Wear OS 6 préinstallé. Bien que l’interface ne change pas radicalement d’un point de vue esthétique, des améliorations internes sont attendues, notamment du côté des performances générales et de la fluidité.

La profonde intégration avec Fitbit — devenue une marque de référence dans le domaine du suivi santé chez Google — sera bien sûr toujours de la partie. Reste à savoir si l’autonomie, point faible des précédents modèles, sera enfin corrigée.

Une concurrence de plus en plus agressive

Google semble jouer la carte de la prudence avec cette nouvelle Pixel Watch, contrairement à ses concurrents directs.

Samsung a lancé la Galaxy Watch 8, avec un suivi de cycle menstruel via capteur thermique, des batteries plus grandes, et une personnalisation poussée via One UI Watch.

Apple, de son côté, prépare le lancement l’Apple Watch Series 11, avec des améliorations incrémentales sur la santé et la connectivité.

Une évolution douce, mais maîtrisée

La Pixel Watch 4 ne semble pas destinée à révolutionner le secteur, mais plutôt à affiner une formule qui fonctionne : design épuré, intégration Fitbit, nouvelles tailles, et une charge plus rapide.

Pour les utilisateurs actuels de Pixel Watch, ces ajouts pourraient suffire à justifier une mise à niveau. Mais pour les amateurs de nouveautés spectaculaires ou de changements radicaux, le conservatisme de Google pourrait décevoir.