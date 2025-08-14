Accueil » Pixel 10 : fuite des coques officielles avec aimants et recharge Qi2.2

À quelques jours seulement de l’événement de lancement du Google Pixel 10, les fuites continuent de s’accumuler. La dernière en date nous vient du média néerlandais NieuweMobiel, qui a publié des images haute résolution des coques officielles de Google pour le Pixel 10 et le Pixel 10 Pro XL.

La nouveauté la plus marquante ? Un anneau magnétique intégré, confirmant le support du standard Qi2.2 pour la recharge sans fil magnétique pour la série Pixel 10.

Pixel 10 : Du MagSafe à la sauce Google

Jusqu’ici, les utilisateurs Android devaient se tourner vers des coques tierces pour profiter d’un système magnétique à la MagSafe. Google, de son côté, avait toujours évité cette approche pour ses propres accessoires. Mais en 2025, le vent tourne :

Les Pixel 10 devraient intégrer directement un système d’aimants dans leur châssis .

. Les coques « Pixelsnap » viendront compléter cette intégration avec un anneau magnétique visible à l’intérieur, sous le revêtement textile.

Résultat : une compatibilité native avec la recharge sans fil magnétique Qi2.2, qui promet une connexion plus stable, un alignement parfait et un rendement de charge amélioré.

Selon la fuite, voici les teintes prévues :

Pixel 10 : Indigo, Obsidian, Limoncello, Frost

Pixel 10 Pro XL : Moonstone, Jade, Porcelain

Comme pour la génération précédente, les modèles Pixel 10 et Pixel 10 Pro devraient partager les mêmes coques, tandis que la version XL disposera de ses propres formats.

Pourquoi Qi2.2 change la donne ?

Le Qi2.2 Magnetic Power Profile permet non seulement de fixer le téléphone sur un chargeur ou un support magnétique, mais aussi d’améliorer la vitesse de recharge sans fil grâce à un meilleur alignement.

Google pourrait ainsi :

Corriger les problèmes du Pixel 9 Pro XL, dont la bobine mal centrée gênait la recharge magnétique.

Offrir des vitesses allant jusqu’à 60 W en sans fil, soit un potentiel supérieur à celui des iPhone avec MagSafe.

Si Google suit sa logique habituelle, le lancement des Pixel 10 devrait s’accompagner d’une gamme complète d’accessoires Pixelsnap : chargeurs, supports et stations magnétiques.

Lancement imminent

La présentation officielle est attendue la semaine prochaine, avec une sortie dans le courant du mois. Une chose est sûre : avec cette intégration des aimants et du Qi2.2, Google pourrait enfin donner aux utilisateurs Android une expérience de recharge magnétique aussi fluide — voire plus performante — que celle d’Apple.