Pour le lancement officiel du Pixel 10 ce soir, Google réserve plusieurs annonces « secrètes » !

Google s’apprête à frapper fort. Le géant de la tech organise un événement majeur à Brooklyn le 20 août 2025, pour marquer les 10 ans de la gamme Pixel. Et cette édition anniversaire promet bien plus qu’une simple mise à jour matérielle.

En France, la retransmission en direct débutera à 19 heures, heure de Paris, sur YouTube. Et selon les teasers, notamment une vidéo publiée par Jimmy Fallon, on pourrait assister à plusieurs annonces « secrètes » encore jamais dévoilées dans les fuites.

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL & Pixel 10 Pro Fold

Les stars de l’événement seront les Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et le très attendu Pixel 10 Pro Fold, qui doit rivaliser avec les Samsung Galaxy Z Fold 7 et futur iPhone 17 Pro Max. Les premières fuites annoncent une montée en puissance côté hardware et IA :

Nouveau processeur Tensor G5

Capteur principal de 50 mégapixels

Zoom optique 10x pour le modèle Fold

Fonctionnalité Gemini Live pour des interactions vocales en temps réel avec l’IA

Nouveautés côté wearables : Pixel Watch 4 & Pixel Buds 2a

Google en profitera pour mettre à jour son écosystème :

L’objectif est clair : enrichir l’expérience Pixel avec des produits qui intègrent l’IA de manière transparente, dans tous les aspects de la vie numérique.

Des surprises en réserve : Project Martha ou accessoires IA ?

Même si les principales spécifications ont largement fuité, Jimmy Fallon a ravivé l’intérêt avec un teaser annonçant la révélation de « produits secrets ». De quoi alimenter les rumeurs autour de :

Un retour du projet de lunettes connectées (« Project Martha »)

Nouveaux accessoires alimentés par l’IA

Un nouveau smart home hub ?

Ou même un Pixel Book AI ?

Tarifs et disponibilité

Les prix prévus sont déjà connus :

Modèle Prix attendu Pixel 10 799 dollars Pixel 10 Pro 999 dollars Pixel 10 Pro XL 1 199 dollars Pixel 10 Pro Fold 1 799 dollars

Ces tarifs positionnent Google face aux leaders du marché premium, notamment Apple et Samsung. Mais la valeur ajoutée d’un écosystème Google + IA pourrait bien séduire un nouveau public.

10 ans de Pixel : Une décennie d’innovation Google

Au-delà des produits, cet événement est aussi une célébration de la marque Pixel. Depuis le lancement du tout premier Pixel en 2016, Google a redéfini l’Android pur, misé sur l’IA et s’est imposé comme un acteur incontournable dans l’univers des smartphones.

Le 20 août, le géant pourrait bien marquer un tournant avec des produits plus intelligents, plus intégrés et plus surprenants que jamais.