Samsung officialise les Galaxy Buds 3 FE avec ANC et Galaxy AI à moins de 150 euros

Samsung vient de lever le voile sur les Galaxy Buds 3 FE, nouvelle itération de sa gamme « Fan Edition » qui combine des fonctionnalités premium avec un prix plus accessible. Leur sortie est fixée au 4 septembre 2025 en France, au tarif de 149,99 euros, dans les coloris noir et gris.

Abandonnant leur forme « goutte » pour un design à tige plus élégant, les Galaxy Buds 3 FE adoptent désormais un look proche des AirPods ou des Galaxy Buds 3 classiques. Cette nouvelle forme facilite les gestes tactiles, comme le pincement ou le glissement, pour contrôler la musique ou le volume.

Galaxy Buds 3 FE : Audio immersif et suppression active du bruit améliorée

Samsung a intégré un haut-parleur plus grand pour des basses plus profondes et des aigus clairs, accompagné d’une réduction active du bruit (ANC) retravaillée. C’est une amélioration majeure par rapport aux précédents modèles FE.

Côté appels, les Buds 3 FE utilisent trois microphones combinés à la technologie Crystal Clear Call. Cette dernière, grâce à l’apprentissage automatique, isole efficacement la voix de l’utilisateur dans les environnements bruyants.

Avec une certification IP54, les Galaxy Buds 3 FE résistent désormais à la poussière et aux éclaboussures, contre seulement IPX2 auparavant. L’autonomie est estimée à 6 heures avec ANC, ou 8,5 heures sans ANC, et jusqu’à 30 heures avec le boîtier de recharge.

Intégration avec Galaxy AI et commandes vocales

Les écouteurs sont optimisés pour l’écosystème Samsung, avec notamment :

Auto Switch pour changer de périphérique Galaxy sans effort,

Intégration avec Galaxy AI et Google Assistant pour la traduction en temps réel (mode interprète),

Localiser mes écouteurs, mode Transparence, et isolation vocale intelligente.

Un concurrent sérieux pour les AirPods d’Apple

À 149,99 euros, les Galaxy Buds 3 FE s’attaquent frontalement aux AirPods 4. Si ces derniers coûtent 149 euros, ils ne proposent aucune réduction active du bruit, contrairement aux Buds 3 FE. Cela fait de Samsung un meilleur rapport qualité-prix pour les utilisateurs Android.

Les Galaxy Buds 3 FE sont clairement conçus pour séduire les utilisateurs à la recherche d’écouteurs stylés, intelligents et abordables. Samsung a misé sur les améliorations essentielles : meilleur son, ANC efficace, design pratique, autonomie solide et intégration poussée avec ses appareils. À ce prix, ils pourraient bien devenir les écouteurs Android les plus recommandés de l’automne 2025.

