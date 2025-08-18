Honor Magic V5 : lancement mondial le 28 août à Londres

Honor a officiellement confirmé que son nouveau smartphone pliable haut de gamme, le Magic V5, sera lancé le 28 août à Londres, après une première présentation en Chine le mois dernier.

D’après les dernières données de Counterpoint Research, Honor est désormais le constructeur de pliables au format livre à la croissance la plus rapide en Europe. Sa part de marché est passée de 11 % à 34 % en 2024, notamment grâce au Honor Magic V3 !

Le cabinet prévoit aussi une forte croissance du marché européen des smartphones pliables, qui pourrait atteindre près de 10 % des ventes premium d’ici 2028.

Honor Magic V5 : Design, couleurs et ergonomie

Le Honor Magic V5 sera proposé en trois coloris à l’international : Blanc Ivoire, Or Aube (Dawn Gold) et Noir. Avec seulement 8,8 mm d’épaisseur une fois plié et 217 grammes sur la balance, c’est le pliable le plus fin et le plus léger du marché. Il est également compatible avec le stylet Magic Pen, pour des usages créatifs ou professionnels.

La version globale sera équipée d’une batterie de 5 820 mAh, avec une charge filaire de 66 W, et une charge sans fil de 50 W. C’est l’une des meilleures combinaisons autonomie + vitesse dans le secteur des pliables.

Côté photo, on retrouve un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels avec zoom optique x3. Le smartphone est certifié IP58 pour une étanchéité à l’eau, et IP59 pour une résistance à la poussière. Une rareté pour un smartphone pliable !

Écrans : deux OLED premium

Le Magic V5 embarque un écran interne pliable de 7,95 pouces (2 352 × 2 172 pixels), et un écran externe de 6,43 pouces (2 376 × 1 060 pixels). Tous deux profitent de caractéristiques impressionnantes comme un taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu’à 5 000 nits de luminosité, du Dolby Vision, et un Dimming PWM à 4 320 Hz pour un confort visuel optimal.

Sous le capot, le Honor Magic V5 est propulsé par la puce Snapdragon 8 Elite, la plus puissante de Qualcomm actuellement. De quoi offrir des performances haut de gamme pour le multitâche, le jeu ou la productivité.

Avec son design ultra-fin, ses deux écrans premium, son autonomie musclée et ses capacités photo solides, le Honor Magic V5 s’impose comme un sérieux concurrent des Galaxy Z Fold et autres pliables premium.

Son lancement mondial est attendu avec impatience et pourrait confirmer la montée en puissance de Honor sur le segment ultra-premium.