À quoi correspond le titane grade 5 du nouveau iPhone 15 Pro ?

Lors de l’événement Apple de septembre 2023, Isabel Yang, ingénieur en science des matériaux, a déclaré que le châssis du nouvel iPhone 15 Pro utiliserait du titane de grade 5.

Greg Joswiak a déclaré qu’il s’agissait du « matériau le plus haut de gamme jamais utilisé par Apple pour un boîtier d’iPhone ». Ce nouveau châssis semble être le rêve des passionnés de technologie, mais de nombreux fans d’Apple se demandent peut-être pourquoi Apple a spécifiquement choisi le titane Grade 5. Qu’est-ce que c’est ? En quoi est-il différent des autres variétés de ce métal réputé durable ? Possède-t-il des propriétés particulières qui en font un choix supérieur aux autres qualités de titane pour la conception d’un smartphone ?

L’alliage de titane est connu pour être à la fois incroyablement solide et léger par rapport à d’autres matériaux, mais il semble que tous les titanes ne soient pas créés de la même manière. Il existe quatre variantes de ce super-métal et chacune d’entre elles possède des propriétés différentes. Certaines sont utilisées en chirurgie en raison de leur résistance à la corrosion, tandis que d’autres sont connues pour leur capacité à être soudées efficacement, ou sont utilisées pour leur résistance aux températures extrêmes.

Il semble qu’Apple ait choisi le titane de grade 5 parce qu’il est réputé être le plus solide.

Selon le Titanium Processing Center, le titane de grade 5 est connu comme le grade de titane « workhorse » en raison de sa résistance supérieure à la traction. C’est la variété la plus populaire et on estime qu’elle représente environ la moitié de toute la production de titane dans le monde. Il est couramment utilisé dans les applications médicales, marines, aérospatiales et de traitement chimique, mais il a également de nombreuses autres utilisations. Les fabricants ont utilisé le titane de grade 5 dans tous les domaines, de l’équipement sportif aux turbines d’avion.

Un cadre plus fin, plus léger et plus durable

Au cours de l’événement, Yang a déclaré que le titane de grade 5 est « un alliage dont la résistance à la traction est encore plus élevée que celle du titane pur. Il est généralement réservé aux applications où l’équilibre entre la résistance, la formabilité et le poids est particulièrement important. En fait, il s’agit du même alliage que celui utilisé sur le Mars Rover ». Comme si le matériau utilisé pour collecter des échantillons sur la quatrième roche à partir du soleil ne parlait pas de lui-même, elle a ensuite expliqué que cet alliage présentait l’un des rapports résistance/poids les plus élevés que l’on puisse trouver dans n’importe quel métal.

Il semble que ce soit la principale raison pour laquelle Apple l’a choisi. Le titane de grade 5 est solide et léger, ce qui a permis à l’entreprise technologique de concevoir l’iPhone 15 Pro avec un cadre plus fin, plus léger et plus durable. C’est grâce à cet alliage que le nouveau smartphone présente un profil plus petit qui ne sacrifie pas l’intégrité structurelle, tout en réduisant le poids du produit final et en conservant la même taille d’écran.