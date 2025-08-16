Accueil » Pixel 10 Pro Fold : le prochain pliable de Google se dévoile avec des specs impressionnantes

Pixel 10 Pro Fold : le prochain pliable de Google se dévoile avec des specs impressionnantes

Pixel 10 Pro Fold : le prochain pliable de Google se dévoile avec des specs impressionnantes

Google s’apprête à lancer son prochain smartphone pliable premium, le Pixel 10 Pro Fold, lors de son événement Made by Google prévu le 20 août 2025. Mais, avant même sa présentation officielle, une fuite majeure nous révèle l’intégralité de sa fiche technique — et elle pourrait bien bousculer la concurrence.

Pixel 10 Pro Fold: Un design familier, mais des améliorations clés

Extérieurement, le Pixel 10 Pro Fold ressemble beaucoup à son prédécesseur, le Pixel 9 Pro Fold. On retrouve une silhouette pliable minimaliste, une barre photo arrière distinctive, et des lignes ergonomiques bien connues des amateurs de la série Pixel Fold.

Mais, sous le capot, les choses changent : écran externe de 6,4 pouces (contre 6,3 auparavant), dalle interne de 8 pouces Super Actua Flex, jusqu’à 3 000 nits de luminosité, et une certification IP68, rare pour un pliable, qui garantit une résistance à la poussière et à l’immersion prolongée dans l’eau.

Le Pixel 10 Pro Fold embarquera la toute nouvelle puce Tensor G5, couplée à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne. Une configuration qui place ce pliable au sommet de la hiérarchie Android pour 2025.

L’autonomie fait également un bond en avant avec une batterie de 5 015 mAh, surpassant celle du Galaxy Z Fold 7 (environ 4 300 mAh). Google promet une autonomie de plus de 24 heures, un record potentiel pour un appareil de ce type.

Côté recharge, on retrouve du 23W filaire et 15W sans fil (Qi2). Pas les vitesses les plus rapides du marché, mais la capacité généreuse compense largement.

Zoom x10 optique et triple capteur photo

Google conserve ici le module photo du Pixel 9 Pro Fold, mais améliore la portée du zoom optique à 10x, contre 5x auparavant. La qualité photo devrait rester l’un des points forts de ce modèle, notamment grâce au traitement d’image Google Tensor.

Fait rare en 2025 : le Pixel 10 Pro Fold est le seul modèle de la série Pixel 10 à conserver un tiroir SIM physique. Une aubaine pour les utilisateurs internationaux, les journalistes ou ceux qui jonglent entre lignes pro et perso. L’eSIM reste disponible, mais Google a bien compris que la flexibilité du format physique reste cruciale pour beaucoup.

Pourquoi choisir ce modèle plutôt qu’un autre ?

Avec cette itération, Google vise clairement le haut du panier. Le Pixel 10 Pro Fold combine une puissance brute (Tensor G5, 16 Go de RAM), une grande autonomie (> 5,000 mAh), une conception robuste (IP68), et des fonctionnalités photo avancées, le tout dans un format pliable maîtrisé.

Certes, le design reste très proche du précédent modèle, mais il s’agit d’une évolution raffinée, pensée pour ceux qui veulent le meilleur des deux mondes : un smartphone et une tablette en un seul appareil.

Le Pixel 10 Pro Fold coche pratiquement toutes les cases : design sobre, autonomie revue à la hausse, performances solides, photo avancée, et une fiche technique premium. Pour les passionnés de technologie, de produits Google ou simplement ceux qui veulent découvrir l’univers des pliables sans compromis, ce modèle semble être un choix stratégique en 2025.

Reste à voir son prix officiel, qui pourrait dépasser les 1 800 €, et sa date de disponibilité, estimée à octobre 2025.