Samsung dévoile le premier téléviseur Micro RGB au monde

Samsung vient de franchir une nouvelle étape dans l’univers des téléviseurs haut de gamme avec le lancement du premier téléviseur Micro RGB au monde. Ce modèle XXL de 115 pouces promet une précision d’image inédite grâce à un rétroéclairage RGB à micro-LED, où chaque diode rouge, verte et bleue de moins de 100 μm est contrôlée individuellement.

Micro RGB : un bond technologique au-delà du Mini LED

Contrairement au Mini LED qui utilise des LED blanches ou bleues derrière la dalle LCD, la technologie Micro RGB de Samsung repose sur un motif ultra-fin de LED rouges, vertes et bleues, permettant un contrôle indépendant de chaque couleur. Résultat :

Des noirs plus profonds et un contraste accru.

Une reproduction 100 % de l’espace colorimétrique BT.2020, certifiée « Micro RGB Precision Color » par le laboratoire allemand VDE.

Des couleurs plus riches et plus réalistes, même dans les scènes ternes.

Samsung met aussi en avant un avantage de taille : cette technologie est moins coûteuse à produire que le MicroLED traditionnel. Ainsi, alors qu’un téléviseur MicroLED 110 pouces est vendu environ 150 000 dollars aux États-Unis, ce modèle Micro RGB 115 pouces est proposé en Corée du Sud à 44,9 millions de wons (environ 32 300 dollars).

L’intelligence artificielle au cœur de l’image

Ce téléviseur embarque le nouveau Micro RGB AI Engine de Samsung, capable d’analyser chaque image en temps réel pour optimiser l’expression des couleurs et la qualité générale :

AI Upscaling Pro pour améliorer les contenus basse résolution.

AI Motion Enhancer Pro pour réduire le flou de mouvement.

Micro RGB Color Booster Pro pour dynamiser les couleurs scène par scène.

Micro RGB HDR+ pour préserver les détails dans les scènes à fort contraste.

Pour le confort visuel, la technologie Glare Free réduit considérablement les reflets, certifiée par UL pour un visionnage clair même en plein jour.

Design, audio et connectivité haut de gamme

Avec son châssis unibody en métal et son design bord à bord, ce téléviseur affiche un look premium digne d’un salon d’exception.

Côté technique, on retrouve :

Un rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, VRR, ALLM et FreeSync Premium Pro pour le gaming.

Un système audio 70 W 4.2.2 Dolby Atmos avec Q-Symphony.

Tizen OS avec Bixby nouvelle génération (IA générative) capable de répondre à des requêtes contextuelles comme « Résume le film que je regarde ».

Samsung Knox pour la sécurité et 7 ans de mises à jour logicielles garanties.

La connectique comprend Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Apple AirPlay 2, 4 ports HDMI 2.0 (dont 1 eARC), 2 USB-A, Ethernet et sortie optique.

Disponibilité et concurrence

D’abord lancé en Corée du Sud, ce téléviseur arrivera ensuite aux États-Unis, puis sur d’autres marchés, avec de nouvelles tailles prévues. La concurrence se prépare : Sony a présenté sa technologie General RGB LED Backlight, et Hisense a dévoilé au CES 2025 son TriChroma LED (97 % BT.2020). Mais Samsung revendique une précision colorimétrique supérieure, atteignant la couverture totale du BT.2020.

Avec le Micro RGB, Samsung inaugure une nouvelle ère dans l’affichage LCD premium, combinant précision colorimétrique extrême, IA avancée et design haut de gamme, tout en restant plus abordable que le MicroLED.

La question reste : ce bijou technologique à plus de 30 000 dollars saura-t-il trouver son public hors du marché ultra-premium ?