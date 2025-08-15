Accueil » Galaxy Tab S11 Ultra : la tablette XXL de Samsung se précise, plus fine et plus endurante

Après une salve de nouveautés en juillet, dont des smartphones pliables très attendus, Samsung prépare encore quelques annonces d’envergure d’ici la fin de l’année. Parmi elles, la plus imposante — dans tous les sens du terme — est sans doute la Galaxy Tab S11 Ultra. Cette tablette de nouvelle génération devrait succéder au modèle S10 Ultra tout en apportant quelques ajustements aussi subtils que techniques.

Et si l’on en croit les fuites les plus récentes, Samsung s’apprête à relever un défi de taille : augmenter la puissance et l’autonomie… tout en rendant la tablette encore plus fine.

Galaxy Tab S11 : Une tablette plus fine, mais toujours aussi massive

Le format XXL de la gamme « Ultra » ne changera pas : on retrouvera un écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces, avec un rafraîchissement à 120 Hz, idéal pour les usages créatifs, multimédia ou multitâches.

Mais là où Samsung surprend, c’est en réduisant l’épaisseur de l’appareil à seulement 5,1 mm, contre 5,4 mm pour la Galaxy Tab S10 Ultra.

Cela positionne la S11 Ultra au même niveau que l’iPad Pro M4 13 pouces, considéré jusqu’ici comme une référence en matière de finesse. Réduire l’encombrement tout en conservant un écran aussi large est déjà impressionnant. Mais ce n’est pas tout…

Une autonomie boostée malgré un design affiné

L’autre grande évolution concerne la batterie. Alors que la S10 Ultra embarquait une capacité de 11 200 mAh, la Galaxy Tab S11 Ultra devrait atteindre les 11 600 mAh, voire un peu plus selon certaines sources industrielles.

Concrètement, cela permettrait d’améliorer l’endurance, déjà jugée solide sur le modèle précédent. Et si l’on considère l’optimisation énergétique du nouveau processeur, l’autonomie pourrait progresser significativement, même sur un usage intensif (dessin, streaming, prise de notes, gaming…).

Puissance : MediaTek 9400+ au cœur du système

Samsung abandonnerait ici Qualcomm pour intégrer la nouvelle puce Dimensity 9400+ de MediaTek, gravée en 3 nm. Il s’agit d’un SoC haut de gamme, à la fois puissant et plus économe en énergie que son prédécesseur, le 9300+.

Ce choix reste surprenant, puisque de nombreux fans attendaient un Snapdragon 8 Elite ou 8s Gen 3. Certains benchmarks récents suggèrent même que les performances du Dimensity 9400+ pourraient rester en dessous de celles des tablettes concurrentes les plus puissantes, comme la OnePlus Pad 3.

Design : une encoche réduite, mais moins de capteurs

Côté design, Samsung semble miser sur la réduction de l’encoche en façade. Pour y parvenir, la tablette abandonnerait l’un des deux capteurs selfies présents sur la S10 Ultra. On passerait donc d’un double capteur frontal 12 mégapixels à un unique capteur de 12 mégapixels, intégré dans une encoche plus discrète.

À l’arrière, le double capteur 13 + 8 mégapixels serait reconduit, tout comme les quatre haut-parleurs stéréo, optimisés pour une spatialisation audio de qualité.

Stockage et configurations

Trois versions seraient proposées, selon les dernières fuites : 12 Go de RAM + 256 Go de stockage, 12 Go de RAM + 512 Go et 16 Go de RAM + 1 To. Toutes intégreraient un S Pen, logé magnétiquement à l’arrière, et supporteraient l’IP68 (résistance à l’eau et à la poussière), une nouveauté sur cette gamme.

La Galaxy Tab S11 Ultra serait compatible avec le Wi-Fi 7, la 5G (en option), la technologie eSIM et la charge rapide 45W.

Elle tournerait sous Android 16, avec la nouvelle surcouche One UI 8, probablement enrichie de fonctions Copilot (IA générative) dans OneNote, Word ou Samsung Notes.

Date de sortie et prix pressenti

À ce stade, aucune date officielle n’a été annoncée. Mais, les rumeurs évoquent une présentation fin septembre ou courant octobre 2025, peut-être aux côtés du Galaxy S25 FE et de la Galaxy Tab S11 classique.

Concernant le prix, il ne devrait pas dépasser celui de la S10 Ultra, qui démarrait à 1 339 € en France. On s’attend donc à un tarif équivalent, voire légèrement inférieur, pour rester compétitif face à Apple et OnePlus.

Avec la Galaxy Tab S11 Ultra, Samsung ne révolutionne pas la tablette Android, mais affine une formule déjà haut de gamme. En allégeant le design, en boostant la batterie et en intégrant une puce plus moderne, la marque sud-coréenne renforce sa position face à l’iPad Pro.

L’option d’un seul capteur frontal pourra décevoir certains utilisateurs professionnels, mais l’amélioration de l’ergonomie générale (épaisseur, encoche, autonomie) va dans le sens des attentes du grand public.

Reste à voir si le pari MediaTek séduira les amateurs de performances brutes… ou s’ils attendront une éventuelle version Snapdragon plus tard dans l’année.