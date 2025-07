Toutes les annonces de Samsung lors de son Galaxy Unpacked 2025

Le grand événement Galaxy Unpacked de l’été 2025 vient tout juste de se terminer. Fidèle à son habitude, Samsung a profité de ce rendez-vous pour présenter sa nouvelle génération de smartphones pliables, mais aussi pour enrichir sa gamme de montres connectées.

Voici un tour d’horizon complet des annonces marquantes à retenir durant ce Galaxy Unpacked 2025.

Galaxy Z Fold 7 : plus fin, plus léger, mais sans S Pen

Le nouveau Galaxy Z Fold 7 conserve son format « livre » bien connu, avec un grand écran interne de 8 pouces (contre 7,6 sur le Fold 6) et un écran externe plus grand de 6,5 pouces. Mais c’est surtout la finesse du téléphone qui impressionne : 4,2 mm d’épaisseur une fois ouvert, et 8,9 mm une fois plié.

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, jusqu’à 16 Go de RAM, et 1 To de stockage. Côté photo, Samsung équipe le Fold 7 d’un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels. Toutefois, la compatibilité avec le S Pen disparaît, une décision qui pourrait décevoir les amateurs de productivité.

Prix : à partir de 2 102 euros. Disponible en argent, noir, bleu et une version menthe exclusive au site de Samsung. Les précommandes sont ouvertes, avec une sortie prévue pour le 25 juillet.

Galaxy Z Flip 7 : un écran externe plus grand et une meilleure autonomie



Le Galaxy Z Flip 7 améliore la formule du pliable à clapet. Il arbore désormais un écran externe de 4,1 pouces, qui déborde au-delà du bloc photo, et un écran interne de 6,9 pouces, le tout dans un design ultra-fin : 6,5 mm d’épaisseur une fois ouvert.

Sous le capot, on trouve le processeur Exynos 2500, 12 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage, et surtout une batterie de 4 300 mAh, la plus grande jamais intégrée à un Flip. Le module photo reste similaire avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un capteur selfie de 10 mégapixels.

Prix : 1 209 euros. Couleurs : bleu, noir, rouge corail et menthe (exclusivité en ligne). Précommandes ouvertes, sortie le 25 juillet.

Galaxy Z Flip 7 FE : le pliable Samsung à prix (un peu) plus doux

Samsung lance également son tout premier Galaxy Z Flip Fan Edition. Il reprend le design du Z Flip 6, avec un écran externe de 3,4 pouces, un écran interne de 6,7 pouces, et une fiche technique équilibrée.

À l’intérieur, on retrouve la puce Exynos 2400, 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, et une batterie de 4 000 mAh. La configuration photo comprend un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Prix : à partir de 1 002 euros. Couleurs : noir ou blanc uniquement. Précommandes ouvertes dès maintenant, sortie prévue le 25 juillet.

Galaxy Watch 8 et 8 Classic : retour du design « squircle » et boost matériel

La nouvelle Galaxy Watch 8 adopte un boîtier plus fin (11 % plus mince que la Watch 7), un écran jusqu’à 50 % plus lumineux, et un nouveau processeur Exynos W1000 gravé en 3nm. Elle est disponible en 40 mm et 44 mm, avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage.

La Galaxy Watch 8 Classic, quant à elle, fait son grand retour avec une lunette rotative et un boîtier unique de 46 mm. Elle profite de 64 Go de stockage, d’une batterie de 445 mAh, et du bouton rapide hérité de la Watch Ultra.

Galaxy Watch 8 : à partir de 380 euros

Galaxy Watch 8 Classic : à partir de 520 euros

Précommandes ouvertes dès maintenant, avec une disponibilité prévue pour le 25 juillet.

Galaxy Watch Ultra 2025 : même modèle, plus de stockage

Samsung ne lance pas encore de Galaxy Watch Ultra 2, mais améliore légèrement son modèle actuel. La Galaxy Watch Ultra 2025 double son stockage à 64 Go, conserve son boîtier titane de 47 mm et sa batterie de 590 mAh, et profite des nouveautés logicielles de One UI 8 Watch, dont :

Antioxidant Index pour mesurer les caroténoïdes

Coach de course personnalisé

Suggestions de coucher via l’analyse du rythme circadien

Prix : 700 euros avec sortie le 25 juillet. Une nouvelle finition Titanium Blue rejoint les trois couleurs existantes.

Google et Samsung : l’IA plus intégrée que jamais

Rick Osterloh (Google) a profité de l’événement pour annoncer l’arrivée d’un mode IA dans Entourer pour chercher, permettant de poser des questions de suivi sur une image. Par ailleurs, Gemini Live est désormais compatible avec plusieurs apps Samsung (Calendrier, Notes, Rappels), et permet même le partage caméra depuis l’écran externe du Flip 7.

Toutes les nouveautés logicielles présentées sont disponibles dès la sortie sur les appareils annoncés, tournant sous Android 16 et One UI 8.

Galaxy Unpacked 2025 : Samsung mise sur l’affinage et l’IA

L’événement Galaxy Unpacked de l’été 2025 confirme une tendance claire : moins de ruptures, plus de raffinement. Samsung peaufine ses designs, booste ses performances, et mise pleinement sur l’intelligence artificielle embarquée pour améliorer l’expérience utilisateur.

Entre un Galaxy Z Fold 7 allégé, un Z Flip 7 plus pratique, une version FE plus abordable, et des montres connectées boostées à l’IA, Samsung semble bien armé pour dominer l’écosystème Android en cette deuxième moitié d’année.