Galaxy S25 FE : une édition Fan plus fine, plus rapide, mais pas vraiment plus puissante

Alors que Samsung vient tout juste de commercialiser ses Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip 7 FE, l’attention des passionnés de tech se tourne déjà vers le dernier smartphone majeur attendu en 2025 : le Galaxy S25 Fan Edition.

Ce modèle, plus abordable que les flagships traditionnels de la marque, suscite de nombreuses attentes… mais aussi quelques doutes.

Galaxy S25 FE : Une évolution tout en retenue

Le Galaxy S25 FE ne cherche visiblement pas à tout révolutionner. Il mise plutôt sur une optimisation légère de la formule déjà bien rodée du Galaxy S24 FE. Plusieurs fuites, notamment relayées par AndroidHeadlines et le leaker @MysteryLupin, dressent un portrait quasi complet de l’appareil. Et force est de constater que les nouveautés sont subtiles.

Côté design, l’appareil devrait reprendre les lignes de son prédécesseur tout en réduisant son épaisseur à 7,4 mm (contre 8 mm pour le S24 FE) et son poids à 190 grammes, soit 23 grammes de moins. C’est une prouesse d’ingénierie que Samsung semble également vouloir appliquer à la gamme Galaxy S26 prévue début 2026.

Mais malgré cette cure d’amincissement, les spécifications techniques restent presque inchangées :

Écran AMOLED 6,7 pouces FHD+ 120 Hz protégé par du Gorilla Glass Victus ;

Processeur Exynos 2400, comme sur les modèles 2024 ;

8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage interne ;

Triple module photo : 50 mégapixels (principal avec OIS), 12 mégapixels (ultra-grand-angle), 8 mégapixels (téléobjectif x3) ;

Caméra frontale de 12 mégapixels ;

Certification IP68 ;

Android 16 avec One UI 8 et Galaxy AI ;

Recharge filaire 45 W (contre 25 W précédemment) et recharge sans fil 15 W.

Batterie : 4 900 ou 4 500 mAh ? Le point flou

Là où les choses deviennent plus floues – et potentiellement problématiques – c’est au niveau de la batterie. La capacité exacte de la cellule reste incertaine, ce qui n’est pas anodin pour un appareil qui mise sur la finesse.

Deux versions circulent :

4 500 mAh, selon les premières fuites de @MysteryLupin ;

4 900 mAh, chiffre corrigé et mis à jour par AndroidHeadlines.

Pour rappel, le Galaxy S24 FE embarquait une batterie de 4 700 mAh. Une réduction à 4 500 mAh serait donc un net recul en autonomie, surtout avec une dalle 120 Hz. Mais si Samsung parvient à intégrer une batterie de 4 900 mAh dans un châssis plus fin, ce serait un bel exploit qui rehausserait considérablement l’intérêt de cette édition Fan.

Performances : entre stagnation et optimisation logicielle

Sur le plan des performances, le Exynos 2400 ne promet pas de bond significatif par rapport au précédent modèle. Mais, Samsung mise ici sur l’optimisation logicielle et les fonctionnalités Galaxy AI, déjà vues sur les modèles haut de gamme. Cela inclut la traduction instantanée d’appels, la génération de résumé, ou encore l’écriture assistée.

En somme, le Galaxy S25 FE se veut plus efficace que plus puissant. Un parti pris assumé, destiné à séduire un public en quête de valeur sûre à prix contenu.

Un Fan Edition qui tient son rang ?

Si le prix du Galaxy S25 FE reste identique à celui du S24 FE, à savoir autour de 699 € en Europe, il pourrait séduire de nombreux utilisateurs à la recherche d’un smartphone équilibré, élégant et bien équipé, sans dépenser plus de 1 000 euros.

Reste que l’autonomie et la dissipation thermique seront des points clés à surveiller. Car avec un SoC Exynos connu pour sa consommation, une batterie réduite pourrait rapidement devenir un point faible. À l’inverse, si la capacité de 4 900 mAh se confirme, Samsung pourrait bien tenir son prochain best-seller.

De la continuité intelligente… à condition de bien gérer l’autonomie

Le Galaxy S25 FE s’annonce comme une Fan Edition fidèle à l’esprit de la gamme : conserver les meilleures technologies de Samsung tout en maîtrisant les coûts. Avec une meilleure recharge, un design plus fin et l’intégration d’Android 16 et de Galaxy AI, l’évolution est discrète, mais cohérente.

Mais tout dépendra de la batterie : si Samsung opte pour 4 500 mAh, l’équation performance/autonomie sera compliquée. Si la marque réussit à intégrer 4 900 mAh, le S25 FE pourrait devenir l’un des meilleurs rapports qualité/prix de la fin d’année.