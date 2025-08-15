HTC VIVE Eagle : lunettes connectées IA avec traduction en 13 langues et design ultra-léger

HTC vient de lever le voile sur son dernier produit wearable, les VIVE Eagle, des lunettes connectées intelligentes pensées pour un usage quotidien. Pesant moins de 49 grammes, elles combinent design minimaliste et fonctionnalités avancées grâce à l’intégration d’assistants IA comme Google Gemini et ChatGPT d’OpenAI.

L’objectif est clair : offrir une interaction naturelle via la voix et la vision, permettant de traduire un menu, immortaliser un moment ou répondre à un appel discret, le tout sans sortir son smartphone.

Charles Huang, vice-président sénior de HTC, a déclaré : « les VIVE Eagle représentent la dernière innovation de HTC dans le domaine de la vie intelligente et des appareils portables personnels. En combinant notre quête d’excellence en matière de design et notre expertise dans le domaine des expériences utilisateur immersives, ce produit est bien plus qu’une simple paire de lunettes : c’est un moyen de vivre sa vie avec plus de liberté. Nous pensons que la technologie doit favoriser l’expression personnelle et approfondir les relations humaines. Les VIVE Eagle illustrent notre engagement à créer des technologies intelligentes qui s’intègrent naturellement dans la vie de tous les jours ».

HTC VIVE Eagle : Style facile à porter, design premium

Ces lunettes adoptent un cadre fin équipé de verres solaires ZEISS UV400, de plaquettes de nez ajustables et de branches ergonomiques. Côté audio, elles intègrent un système ouvert à deux haut-parleurs stéréo avec restitution spatiale et renfort de basses virtuel, permettant de profiter de la musique ou des appels tout en restant conscient de l’environnement.

La VIVE Eagle embarque une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels capable de capturer des photos en 3024×4032 pixels et des vidéos en 1512×2016 à 30 fps. Grâce à l’IA VIVE, les commandes vocales permettent de déclencher des photos, enregistrer des notes, créer des rappels ou encore obtenir des recommandations de restaurants.

La fonction de traduction en temps réel prend en charge 13 langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, le japonais, l’espagnol et le coréen, et restitue directement le résultat à l’oral sans passer par des applications tierces.

Légères avec une autonomie d’une journée et une fonction de recharge rapide

L’autonomie annoncée atteint 36 heures en veille, environ 4,5 heures d’écoute musicale et 3 heures d’appels. La recharge magnétique rapide permet de récupérer 50 % d’énergie en seulement 10 minutes, avec la possibilité d’utiliser un smartphone ou une batterie externe comme source.

HTC met aussi l’accent sur la confidentialité : toutes les données sont stockées localement et ne servent pas à l’entraînement des modèles IA, le chiffrement AES-256 est appliqué, et un voyant LED s’allume pendant les captures. Les enregistrements s’arrêtent automatiquement si les lunettes sont retirées ou si la LED est obstruée.

Sous le capot, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, la compatibilité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3, ainsi qu’un indice de résistance IP54 contre l’eau et la poussière.

Disponible dès maintenant en précommande

Les précommandes sont ouvertes du 14 au 31 août 2025 via la boutique officielle VIVE, avec un tarif de 15 600 NT$ (environ 521 dollars US). La sortie commerciale débutera le 1er septembre à Taïwan, notamment via les boutiques 2020EYEhaus et les magasins partenaires Taiwan Mobile. Quatre coloris seront proposés : Berry, Coffee, Grey et Black. Les clients qui passeront commande entre le 14 et le 31 août bénéficieront gratuitement de deux ans d’accès à VIVE AI Plus.

