Accueil » Ivan Zhao (Notion) : « Le futur appartient aux logiciels qui évoluent avec leurs utilisateurs »

Ivan Zhao (Notion) : « Le futur appartient aux logiciels qui évoluent avec leurs utilisateurs »

Ivan Zhao (Notion) : « Le futur appartient aux logiciels qui évoluent avec leurs utilisateurs »

Dans un récent épisode du podcast Decoder de The Verge, Ivan Zhao, cofondateur et PDG de Notion, a livré sa vision de l’avenir des outils de productivité. Face à l’animateur Nilay Patel, Zhao a critiqué la rigidité des applications traditionnelles et défendu une approche plus flexible, intuitive et centrée sur l’utilisateur.

Pour Zhao, trop de logiciels actuels imposent des workflows figés qui limitent la créativité. Notion, au contraire, se veut une plateforme tout-en-un qui marie prise de notes, bases de données et gestion de projets dans un espace personnalisable. « Nous voulons des outils qui soient comme une extension de votre cerveau », affirme Zhao, insistant sur l’importance d’interfaces intuitives qui libèrent plutôt que contraindre.

Ce positionnement a contribué à la croissance fulgurante de Notion, aujourd’hui utilisée par des millions de personnes pour des usages allant du simple journal personnel à la gestion de projets d’entreprise.

L’IA comme levier de productivité… sous contrôle humain

Zhao voit l’intelligence artificielle comme un moteur de transformation, capable de déléguer aux machines les tâches répétitives pour libérer du temps pour la réflexion stratégique.

Notion intègre déjà des fonctionnalités IA comme :

La génération automatique de contenus

La synthèse de documents

Cependant, Zhao met en garde contre l’excès de dépendance à l’IA et plaide pour des systèmes où l’humain garde la main, afin d’éviter erreurs et biais. Il rappelle que ces avancées sont co-construites avec la communauté, grâce à un cycle de développement rapide permis par une équipe volontairement réduite.

La complexité d’un logiciel horizontal

Construire un outil universel comme Notion, utilisable dans des contextes très variés, est un défi. Cette horizontalité apporte une grande flexibilité, mais aussi un risque : perdre certains utilisateurs dans trop d’options. Zhao assume ce choix stratégique, estimant que la polyvalence est la clé pour concurrencer les solutions spécialisées de Microsoft ou Google.

Il revient également sur un moment critique : la crise du Covid, où Notion a failli s’effondrer avant de pivoter rapidement vers des fonctionnalités adaptées au télétravail.

Vers des logiciels prédictifs et « agentiques »

Zhao anticipe une nouvelle ère pour les applications : des systèmes capables d’anticiper les besoins de l’utilisateur, d’organiser l’information et de suggérer des actions proactives. Ce concept, déjà évoqué par Kevin Scott, CTO de Microsoft, pourrait transformer la gestion de projets et des bases de connaissances.

L’objectif pour Notion : devenir « l’app IA tout-en-un » des entreprises, combinant élégance du design et puissance des algorithmes.

Ivan Zhao appelle les utilisateurs à exiger davantage de leurs outils. Selon lui, le futur appartient aux logiciels évolutifs, capables de s’adapter en permanence aux besoins des individus et des équipes. Notion compte bien être l’un des fers de lance de cette révolution de la productivité.